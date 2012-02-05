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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Лацио
Дженоа - Лацио: обзор матча 05 февраля 2012
Дженоа
05.02.2012, воскресенье, 15:30
Италия. Серия А, 22 тур
3 : 2
Завершен
Лацио
13'
Р. Паласио
27'
Б. Янкович
50'
Б. Янкович
54'
К. Ледесма (П)
89'
А. Гонсалес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Лацио
ГОЛ! 3:2!
А. Гонсалес
Пас отдал
М. Клозе
Замена
В. Бирса
️️️️
Б. Янкович
Красная карточка
М. Диаките
Замена
Ф. Беллуски
️️️️
Д. Скулли
Желтая карточка
Д. Место
Замена
Д. Бьява
️️️️
М. Станкявичус
Желтая карточка
Ю. Куцка
Желтая карточка
А. Роцци
Замена
А. Роцци
️️️️
Х. Гарридо
ГОЛ с пенальти! 3:1!
К. Ледесма
ГОЛ! 3:0!
Б. Янкович
Пас отдал
Д. Бьондини
Желтая карточка
Д. Бьондини
Желтая карточка
М. Станкявичус
ГОЛ! 2:0!
Б. Янкович
Пас отдал
Д. Скулли
19'
Замена
А. Кандрева
️️️️
Т. Рокки
ГОЛ! 1:0!
Р. Паласио
Пас отдал
Б. Янкович
13'
Желтая карточка
К. Констан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
13
Каха Каладзе
ЛЗ
19
Кевин Констан
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ЦЗ
10
Джузеппе Скулли
ЛП
33
Юрай Куцка
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Бошко Янкович
ПП
4
Андреас Гранквист
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
23
Модибо Диаките
ЛЗ
25
Абдулай Конко
ЦЗ
22
Хавьер Гарридо
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
18
Томмазо Рокки
АП
27
Матузалем
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Дженоа
21
Кристиано Лупателли
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
25
Фернандо Беллуски
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
2
Лукас Пратто
ЦФ
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
10
Эрнанес
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
3-5-2
1
Фрей
13
Каладзе
27
Место
19
Констан
10
Скулли
7
Янкович
33
Куцка
8
Бьондини
4
Гранквист
8
Паласио
19
Джилардино
4-4-1-1
22
Маркетти
18
Станкявичус
25
Конко
22
Гарридо
23
Диаките
27
Матузалем
24
Ледесма
15
Гонсалес
19
Лулич
18
Рокки
11
Клозе
7
Янкович
23
Бирса
23
Бирса
7
Янкович
10
Скулли
25
Беллуски
25
Беллуски
10
Скулли
22
Гарридо
11
Роцци
11
Роцци
22
Гарридо
18
Станкявичус
20
Бьява
20
Бьява
18
Станкявичус
18
Рокки
87
Кандрева
87
Кандрева
18
Рокки
Остались в запасе
Дженоа
Лацио
21
Кристиано Лупателли
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
2
Лукас Пратто
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
1
Альбано Биццарри
ВР
5
Лионель Скалони
ПЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
10
Эрнанес
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
2
Лукас Пратто
ЦФ
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
5
Лионель Скалони
ПЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
10
Эрнанес
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Дженоа - Лацио
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 15:25 (прямая)
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