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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Дженоа
Лацио - Дженоа: обзор матча 23 сентября 2018
Лацио
23.09.2018, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 5 тур
4 : 1
Завершен
Дженоа
7'
Ф. Кайседо
23'
Ч. Иммобиле
53'
С. Милинкович-Савич
89'
Ч. Иммобиле
46'
К. Пентек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Дженоа
ГОЛ! 4:1!
Ч. Иммобиле
89'
Замена
Патрик
️️️️
А. Марушич
86'
Желтая карточка
М. Бадель
80'
Замена
М. Бадель
️️️️
С. Милинкович-Савич
72'
62'
Замена
Сандро
️️️️
Ю. Медейрос
Замена
Х. Корреа
️️️️
Ф. Кайседо
62'
57'
Замена
Д. Лазович
️️️️
Ромуло
ГОЛ! 3:1!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
С. Лулич
53'
46'
ГОЛ! 2:1!
К. Пентек
45'
+1
Желтая карточка
Д. Бесса
27'
Замена
К. Куаме
️️️️
Н. Сполли
ГОЛ! 2:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
М. Пароло
23'
11'
Желтая карточка
Н. Сполли
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кайседо
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
7
Оскар Хильемарк
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
49
Ромуло
ЦП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Лацио
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Патрик
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
18
Луис Альберто
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
36
Лука Маццителли
ЦП
40
Стефан Омеонга
ЦП
30
Сандро
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
21
Горан Пандев
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
4-4-2
1
Стракоша
13
Уоллес
15
Ачерби
4
Касерес
77
Марушич
19
Лулич
6
Лейва
20
Милинкович-Савич
16
Пароло
10
Кайседо
9
Иммобиле
3-2-3-2
22
Маркетти
87
Жуканович
22
Гюнтер
2
Сполли
4
Бираски
4
Кришито
7
Хильемарк
11
Бесса
49
Ромуло
45
Медейрос
9
Пентек
77
Марушич
4
Патрик
4
Патрик
77
Марушич
20
Милинкович-Савич
47
Бадель
47
Бадель
20
Милинкович-Савич
10
Кайседо
32
Корреа
32
Корреа
10
Кайседо
45
Медейрос
30
Сандро
30
Сандро
45
Медейрос
49
Ромуло
88
Лазович
88
Лазович
49
Ромуло
2
Сполли
8
Куаме
8
Куаме
2
Сполли
Остались в запасе
Лацио
Дженоа
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
18
Луис Альберто
АП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
13
Педру Перейра
ПВ
13
Ионуц Раду
ВР
36
Лука Маццителли
ЦП
40
Стефан Омеонга
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
18
Луис Альберто
АП
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
13
Ионуц Раду
ВР
36
Лука Маццителли
ЦП
40
Стефан Омеонга
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Лацио - Дженоа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
1 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
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