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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Лацио
Дженоа - Лацио: обзор матча 17 февраля 2019
Дженоа
17.02.2019, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 1
Завершен
Лацио
75'
А. Санабрия
90+3'
Д. Кришито
44'
М. Бадель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Лацио
Желтая карточка
Д. Кришито
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
Д. Кришито
90'
+3
Желтая карточка
Г. Пандев
90'
+1
90'
Желтая карточка
М. Бадель
Замена
П. Перейра
️️️️
Д. Бираски
88'
Желтая карточка
К. Ромеро
79'
ГОЛ! 1:1!
А. Санабрия
75'
72'
Замена
Б. Жордау
️️️️
Ш. Раду
70'
Желтая карточка
Патрик
64'
Замена
Л. Лейва
️️️️
Ромуло
Замена
Г. Пандев
️️️️
И. Радованович
56'
55'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Ч. Иммобиле
Замена
Д. Бесса
️️️️
Д. Лазович
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
М. Бадель
Пас отдал
Ч. Иммобиле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
35
Эстебан Ролон
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
47
Милан Бадель
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
49
Ромуло
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
21
Горан Пандев
ЦФ
23
Никола Даль Монте
ЦФ
Лацио
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
6
Лукас Лейва
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
4-1-2-3
13
Раду
87
Жуканович
4
Бираски
21
Ромеро
4
Кришито
16
Радованович
35
Ролон
21
Лерагер
8
Куаме
19
Санабрия
88
Лазович
4-4-2
1
Стракоша
77
Марушич
15
Ачерби
26
Раду
4
Патрик
47
Бадель
32
Катальди
49
Ромуло
19
Лулич
32
Корреа
9
Иммобиле
4
Бираски
13
Перейра
13
Перейра
4
Бираски
88
Лазович
11
Бесса
11
Бесса
88
Лазович
16
Радованович
21
Пандев
21
Пандев
16
Радованович
49
Ромуло
6
Лейва
6
Лейва
49
Ромуло
26
Раду
6
Жордау
6
Жордау
26
Раду
9
Иммобиле
10
Кайседо
10
Кайседо
9
Иммобиле
Остались в запасе
Дженоа
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
23
Никола Даль Монте
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
22
Федерико Маркетти
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
23
Никола Даль Монте
ЦФ
Остались в запасе
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Дженоа - Лацио
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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