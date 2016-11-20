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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Дженоа
Лацио - Дженоа: обзор матча 20 ноября 2016
Лацио
20.11.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
3 : 1
Завершен
Дженоа
11'
Ф. Андерсон
58'
Л. Билья (П)
66'
Уоллес
52'
Л. Окампос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Дженоа
90'
+1
Красная карточка
Л. Орбан
Желтая карточка
Патрик
88'
88'
Желтая карточка
Эденилсон
87'
Желтая карточка
М. Велозу
Замена
А. Мургиа
️️️️
Л. Билья
84'
80'
Замена
Г. Пандев
️️️️
Л. Окампос
Замена
Патрик
️️️️
Б. Кейта
73'
Замена
Д. Катальди
️️️️
С. Милинкович-Савич
70'
ГОЛ! 3:1!
Уоллес
66'
61'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
Л. Паволетти
60'
Желтая карточка
Т. Ринкон
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Билья
58'
52'
ГОЛ! 1:1!
Л. Окампос
Пас отдал
М. Велозу
45'
Замена
Н. Нинкович
️️️️
Л. Ригони
ГОЛ! 1:0!
Ф. Андерсон
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
16
Марко Пароло
ПП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
88
Эденилсон
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Лацио
41
Лука Боррелли
ВР
25
Иван Варгич
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
3-4-1-2
1
Стракоша
8
Баста
13
Уоллес
26
Раду
19
Лулич
20
Милинкович-Савич
6
Билья
16
Пароло
7
Андерсон
17
Кейта
9
Иммобиле
4-4-1-1
1
Перин
6
Орбан
8
Бурдиссо
4
Иццо
93
Лаксальт
44
Велозу
8
Ринкон
30
Ригони
88
Эденилсон
7
Окампос
30
Паволетти
6
Билья
11
Мургиа
11
Мургиа
6
Билья
17
Кейта
4
Патрик
4
Патрик
17
Кейта
20
Милинкович-Савич
32
Катальди
32
Катальди
20
Милинкович-Савич
30
Ригони
44
Нинкович
44
Нинкович
30
Ригони
30
Паволетти
18
Симеоне
18
Симеоне
30
Паволетти
7
Окампос
21
Пандев
21
Пандев
7
Окампос
Остались в запасе
Лацио
Дженоа
41
Лука Боррелли
ВР
25
Иван Варгич
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
16
Эудженио Ламанна
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
41
Лука Боррелли
ВР
25
Иван Варгич
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Остались в запасе
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
16
Эудженио Ламанна
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Лацио - Дженоа
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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