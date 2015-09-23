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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Дженоа
Лацио - Дженоа: обзор матча 23 сентября 2015
Лацио
23.09.2015, среда, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
2 : 0
Завершен
Дженоа
35'
Ф. Джорджевич
62'
Ф. Андерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Дженоа
85'
Красная карточка
Г. Пандев
Замена
Р. Моррисон
️️️️
С. Милинкович-Савич
83'
Замена
С. Маури
️️️️
Ф. Андерсон
83'
Замена
Б. Кейта
️️️️
Ф. Джорджевич
78'
77'
Желтая карточка
Д. Фигейраш
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
76'
Желтая карточка
С. Джентилетти
64'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Андерсон
62'
58'
Замена
Д. Фигейраш
️️️️
Д. Перотти
56'
Вторая желтая
И. Сиссоко
53'
Желтая карточка
И. Сиссоко
46'
Замена
Д. Капель
️️️️
О. Нтчам
46'
Замена
Б. Джемаили
️️️️
П. Тахцидис
Желтая карточка
Маурисио
42'
37'
Желтая карточка
Д. Марчезе
ГОЛ! 1:0!
Ф. Джорджевич
Пас отдал
С. Лулич
35'
Желтая карточка
Д. Катальди
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
16
Марко Пароло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
25
Исса Сиссоко
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
24
Мустафа Сек
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
29
Кристофер Айкономидис
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
19
Марио Эрарди
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
17
Рауль Асенсио
ЦФ
3-4-1-2
22
Маркетти
8
Баста
19
Джентилетти
33
Маурисио
19
Лулич
32
Катальди
20
Милинкович-Савич
16
Пароло
7
Андерсон
35
Кишна
20
Джорджевич
4-4-2
16
Ламанна
15
Марчезе
8
Бурдиссо
87
Де Майо
93
Лаксальт
8
Ринкон
10
Нтчам
25
Сиссоко
77
Тахцидис
21
Пандев
8
Перотти
20
Милинкович-Савич
11
Моррисон
11
Моррисон
20
Милинкович-Савич
7
Андерсон
6
Маури
6
Маури
7
Андерсон
20
Джорджевич
17
Кейта
17
Кейта
20
Джорджевич
8
Перотти
90
Фигейраш
90
Фигейраш
8
Перотти
10
Нтчам
17
Капель
17
Капель
10
Нтчам
77
Тахцидис
21
Джемаили
21
Джемаили
77
Тахцидис
Остались в запасе
Лацио
Дженоа
24
Мустафа Сек
ЦЗ
29
Кристофер Айкономидис
ЦП
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
12
Огений Онази
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
39
Даниэле Соммарива
ВР
19
Марио Эрарди
ЦЗ
1
Самир Уйкани
ВР
88
Дарко Лазович
ЦФ
17
Рауль Асенсио
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
24
Мустафа Сек
ЦЗ
29
Кристофер Айкономидис
ЦП
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
12
Огений Онази
ЦП
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
19
Марио Эрарди
ЦЗ
1
Самир Уйкани
ВР
88
Дарко Лазович
ЦФ
17
Рауль Асенсио
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Лацио - Дженоа
4
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3 (в повторе, 23:40)
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