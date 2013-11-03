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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Дженоа
Лацио - Дженоа: обзор матча 03 ноября 2013
Лацио
03.11.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 11 тур
0 : 2
Завершен
Дженоа
60'
Ю. Куцка
72'
А. Джилардино (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Дженоа
77'
Замена
М. Конате
️️️️
А. Джилардино
Замена
Б. Кейта
️️️️
К. Ледесма
73'
72'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Джилардино
Желтая карточка
К. Ледесма
71'
Желтая карточка
М. Сиани
70'
69'
Замена
С. Де Майо
️️️️
Ю. Куцка
Замена
Б. Переа
️️️️
Ф. Андерсон
61'
Замена
Эдерсон
️️️️
А. Гонсалес
61'
60'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Куцка
Пас отдал
Й. Фетфацидис
52'
Желтая карточка
Матузалем
46'
Замена
Й. Фетфацидис
️️️️
Д. Марчезе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
12
Огений Онази
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
7
Лука Антонини
ЛЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
27
Матузалем
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
2
Йосип Елец
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
34
Брайан Переа
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Дженоа
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
3-5-1-1
22
Маркетти
13
Сиани
26
Раду
39
Каванда
25
Перейринья
12
Онази
24
Ледесма
15
Гонсалес
87
Кандрева
7
Андерсон
11
Клозе
3-2-4-1
1
Перин
17
Манфредини
90
Портанова
13
Антонелли
15
Марчезе
7
Антонини
5
Кофи
27
Матузалем
8
Бьондини
33
Куцка
19
Джилардино
15
Гонсалес
10
Эдерсон
10
Эдерсон
15
Гонсалес
7
Андерсон
34
Переа
34
Переа
7
Андерсон
24
Ледесма
17
Кейта
17
Кейта
24
Ледесма
33
Куцка
87
Де Майо
87
Де Майо
33
Куцка
15
Марчезе
10
Фетфацидис
10
Фетфацидис
15
Марчезе
19
Джилардино
11
Конате
11
Конате
19
Джилардино
Остались в запасе
Лацио
Дженоа
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
2
Йосип Елец
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
10
Эрнанес
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
2
Йосип Елец
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
10
Эрнанес
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Лацио - Дженоа
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Дино Томмази
(Бассано дель Граппа)
Стадион:
Олимпико
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