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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Лацио
Дженоа - Лацио: обзор матча 25 апреля 2010
Дженоа
25.04.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 2
Завершен
Лацио
8'
Р. Паласио
25'
А. Диас
32'
С. Флоккари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Лацио
Желтая карточка
М. Сарате
Замена
С. Сивилья
️️️️
С. Дель Неро
Желтая карточка
Р. Паласио
Замена
Х. Рикардо Крус
️️️️
С. Флоккари
Желтая карточка
Ш. Раду
Вторая желтая
С. Боккетти
Желтая карточка
С. Дель Неро
Замена
М. Сарате
️️️️
Т. Рокки
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
Замена
Д. Скулли
️️️️
Р. Палладино
Замена
И. Фатич
️️️️
Н. Томович
Желтая карточка
С. Боккетти
ГОЛ! 1:2!
С. Флоккари
Замена
Д. Место
️️️️
Э. Моретти
ГОЛ! 1:1!
А. Диас
ГОЛ! 1:0!
Р. Паласио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
28
Иван Юрич
ЦП
0
Омар Миланетто
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
3
Андре Диас
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
33
Роберто Баронио
ОП
32
Кристиан Брокки
ЦП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Дженоа
32
Марко Амелия
ВР
88
Иван Фатич
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
0
Альберто Сапатер
ЦП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
4
Фабио Фирмани
ЛП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
3-2-2-3
73
Скарпи
19
Папастатопулос
4
Томович
4
Кришито
16
Боккетти
24
Моретти
28
Юрич
0
Миланетто
99
Аквафреска
8
Паласио
17
Палладино
4-1-2-3
16
Муслера
2
Лихтштайнер
20
Бьява
26
Раду
3
Андре Диас
33
Баронио
32
Брокки
6
Маури
10
Флоккари
31
Дель Неро
18
Рокки
4
Томович
88
Фатич
88
Фатич
4
Томович
24
Моретти
27
Место
27
Место
24
Моретти
17
Палладино
10
Скулли
10
Скулли
17
Палладино
31
Дель Неро
13
Сивилья
13
Сивилья
31
Дель Неро
18
Рокки
9
Сарате
9
Сарате
18
Рокки
10
Флоккари
74
Крус
74
Крус
10
Флоккари
Остались в запасе
Дженоа
Лацио
32
Марко Амелия
ВР
0
Альберто Сапатер
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
46
Томмазо Берни
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
4
Фабио Фирмани
ЛП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
0
Альберто Сапатер
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
4
Фабио Фирмани
ЛП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Дженоа - Лацио
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Эмидио Морганти
(Асколи)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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