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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Лацио
Дженоа - Лацио: обзор матча 10 апреля 2022
Дженоа
10.04.2022, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 4
Завершен
Лацио
68'
Патрик (АГ)
31'
А. Марушич
45+1'
Ч. Иммобиле
63'
Ч. Иммобиле
76'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дженоа - Лацио
83'
Замена
Э. Хюсай
️️️️
М. Лаццари
Замена
А. Гюдмюндссон
️️️️
Н. Амири
82'
76'
ГОЛ! 1:4!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Педро
Замена
М. Френдруп
️️️️
М. Бадель
74'
72'
Замена
Педро
️️️️
М. Дзакканьи
72'
Замена
Т. Башич
️️️️
Л. Альберто
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
Патрик
68'
Замена
К. Йебоа
️️️️
Ф. Мелегони
65'
Замена
Д. Кришито
️️️️
Й. Васкес
65'
63'
ГОЛ! 0:3!
Ч. Иммобиле
55'
Замена
Д. Катальди
️️️️
Л. Лейва
Замена
К. Экубан
️️️️
М. Портанова
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
М. Лаццари
37'
Желтая карточка
Л. Лейва
31'
ГОЛ! 0:1!
А. Марушич
Пас отдал
Л. Лейва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
46
Сальваторе Сиригу
ВР
22
Йохан Васкес
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
10
Надим Амири
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Дженоа
1
Адриан Шемпер
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
23
Эрнани
ЦП
25
Мортен Френдруп
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Лацио
31
Марюс Адамонис
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
9
Педро
ПВ
4-1-3-1-1
46
Сиригу
22
Васкес
5
Эстигард
52
Максимович
30
Хефти
4
Галдамес
10
Амири
47
Бадель
72
Мелегони
90
Портанова
91
Пикколи
4-2-3-1
1
Стракоша
29
Лаццари
15
Ачерби
4
Патрик
77
Марушич
22
Милинкович-Савич
6
Лейва
10
Дзакканьи
18
Альберто
7
Андерсон
9
Иммобиле
22
Васкес
4
Кришито
4
Кришито
22
Васкес
47
Бадель
25
Френдруп
25
Френдруп
47
Бадель
10
Амири
80
Гюдмюндссон
80
Гюдмюндссон
10
Амири
72
Мелегони
9
Йебоа
9
Йебоа
72
Мелегони
90
Портанова
81
Экубан
81
Экубан
90
Портанова
29
Лаццари
4
Хюсай
4
Хюсай
29
Лаццари
6
Лейва
32
Катальди
32
Катальди
6
Лейва
18
Альберто
19
Башич
19
Башич
18
Альберто
10
Дзакканьи
9
Педро
9
Педро
10
Дзакканьи
Остались в запасе
Дженоа
Лацио
18
Паоло Гильоне
ПЗ
1
Адриан Шемпер
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
23
Эрнани
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
31
Марюс Адамонис
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
77
Жован Кабрал
ЛВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
1
Адриан Шемпер
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
23
Эрнани
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Остались в запасе
31
Марюс Адамонис
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
77
Жован Кабрал
ЛВ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Дженоа - Лацио
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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