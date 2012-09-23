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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Дженоа
Лацио - Дженоа: обзор матча 23 сентября 2012
Лацио
23.09.2012, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 4 тур
0 : 1
Завершен
Дженоа
79'
М. Боррьелло
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Дженоа
85'
Желтая карточка
М. Боррьелло
79'
ГОЛ! 0:1!
М. Боррьелло
Пас отдал
Л. Антонелли
Замена
М. Клозе
️️️️
А. Кандрева
75'
73'
Замена
Ф. Сеймур
️️️️
Ч. Иммобиле
Замена
С. Маури
️️️️
М. Сарате
68'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Л. Скалони
68'
Желтая карточка
А. Кандрева
67'
58'
Замена
Л. Антонелли
️️️️
Анселмо
46'
Замена
Б. Янкович
️️️️
А. Меркель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
5
Лионель Скалони
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
(К)
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Сарате
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
24
Эмилиано Моретти
(К)
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ПЗ
28
Даниэл Тошер
ЛП
87
Анселмо
ОП
21
Александер Меркель
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Андре Диас
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Дженоа
0
Роберт Стилло
ВР
30
Александрос Цорвас
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
9
Леонардо Мелацци
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
4-4-2
22
Маркетти
5
Скалони
13
Сиани
20
Бьява
39
Каванда
19
Лулич
10
Эрнанес
24
Ледесма
87
Кандрева
18
Козак
9
Сарате
4-1-3-2
1
Фрей
31
Сампиризи
4
Гранквист
2
Канини
24
Моретти
87
Анселмо
21
Меркель
33
Куцка
28
Тошер
9
Иммобиле
22
Боррьелло
9
Сарате
6
Маури
6
Маури
9
Сарате
5
Скалони
15
Гонсалес
15
Гонсалес
5
Скалони
87
Кандрева
11
Клозе
11
Клозе
87
Кандрева
87
Анселмо
13
Антонелли
13
Антонелли
87
Анселмо
9
Иммобиле
17
Сеймур
17
Сеймур
9
Иммобиле
21
Меркель
7
Янкович
7
Янкович
21
Меркель
Остались в запасе
Лацио
Дженоа
1
Альбано Биццарри
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Андре Диас
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
12
Огений Онази
ЦП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
9
Леонардо Мелацци
ЦФ
0
Роберт Стилло
ВР
30
Александрос Цорвас
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Андре Диас
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
12
Огений Онази
ЦП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Остались в запасе
9
Леонардо Мелацци
ЦФ
0
Роберт Стилло
ВР
30
Александрос Цорвас
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Луиджи де Канио
Статистика матча Лацио - Дженоа
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"HD Спорт" 22:40 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 22:40 (прямая)
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