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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Лацио
Дженоа - Лацио: обзор матча 03 января 2021
Дженоа
03.01.2021, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 1
Завершен
Лацио
58'
М. Дестро
15'
Ч. Иммобиле (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Лацио
90'
+3
Желтая карточка
Г. Эскаланте
89'
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
Л. Альберто
81'
Замена
В. Мурики
️️️️
С. Милинкович-Савич
81'
Замена
А. Перейра
️️️️
Ф. Кайседо
Замена
Л. Лерагер
️️️️
В. Бехрами
73'
69'
Желтая карточка
Л. Лейва
69'
Замена
Г. Эскаланте
️️️️
Л. Лейва
Желтая карточка
Л. Чиборра
63'
Замена
Д. Скамакка
️️️️
М. Дестро
61'
60'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
Желтая карточка
М. Дестро
59'
ГОЛ! 1:1!
М. Дестро
Пас отдал
Э. Шомуродов
58'
Замена
М. Зайц
️️️️
Н. Ровелла
46'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
М. Пьяца
46'
46'
Замена
Л. Фелипе
️️️️
Патрик
43'
Желтая карточка
Патрик
Замена
И. Радованович
️️️️
К. Сапата
33'
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ч. Иммобиле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Дженоа
92
Альберто Палеари
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
4
Даниэль Думбравану
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Лацио
71
Марко Алия
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
54
Дамиано Франко
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
4-1-3-2
1
Перин
5
Масиелло
4
Кришито
25
Сапата
77
Дзаппакоста
6
Ровелла
25
Чиборра
47
Бадель
85
Бехрами
21
Дестро
7
Пьяца
3-2-2-1-2
25
Рейна
4
Патрик
26
Раду
15
Ачерби
77
Марушич
29
Лаццари
6
Лейва
22
Милинкович-Савич
18
Альберто
9
Иммобиле
10
Кайседо
21
Дестро
9
Скамакка
9
Скамакка
21
Дестро
25
Сапата
16
Радованович
16
Радованович
25
Сапата
85
Бехрами
21
Лерагер
21
Лерагер
85
Бехрами
6
Ровелла
8
Зайц
8
Зайц
6
Ровелла
7
Пьяца
14
Шомуродов
14
Шомуродов
7
Пьяца
4
Патрик
5
Фелипе
5
Фелипе
4
Патрик
6
Лейва
8
Эскаланте
8
Эскаланте
6
Лейва
18
Альберто
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
18
Альберто
10
Кайседо
8
Перейра
8
Перейра
10
Кайседо
22
Милинкович-Савич
19
Мурики
19
Мурики
22
Милинкович-Савич
Остались в запасе
Дженоа
Лацио
92
Альберто Палеари
ВР
4
Даниэль Думбравану
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
38
Лукаш Зима
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
33
Джаван Андерсон
ПЗ
54
Дамиано Франко
ЦЗ
71
Марко Алия
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
92
Альберто Палеари
ВР
4
Даниэль Думбравану
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
38
Лукаш Зима
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
Остались в запасе
33
Джаван Андерсон
ПЗ
54
Дамиано Франко
ЦЗ
71
Марко Алия
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Дженоа - Лацио
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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