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2 апреля в 35-м туре Серии А сыграют «Аталанта» и «Дженоа». Игра в Бергамо начнется в 21:45 (мск).

«Аталанта»

Команда Раффаэле Палладино с 54 очками занимает 7-е место в Серии А. «Аталанта» добыла 14 побед, 12 ничьих и потерпела 8 поражений, разница мячей – 47:32.

Последние результаты:

27.04.26 «Кальяри» – «Аталанта» – 3:2;

22.04.26 «Аталанта» – «Лацио» – 1:1;

18.04.26 «Рома» – «Аталанта» – 1:1.

«Дженоа»

«Дженоа» набрала 39 очков и занимает 14-е место. Подопечные Доменико Кришито добыли 10 побед, 9 ничьих и потерпели 15 поражений, разница мячей – 40:48.

Предыдущие результаты

26.04.26 «Дженоа» – «Комо» – 0:2;

19.04.26 «Пиза» – «Дженоа» – 1:2;

12.04.26 «Дженоа» – «Сассуоло» – 2:1.

Очные встречи

21.12.25 «Дженоа» – «Аталанта» – 0:1;

03.12.25 «Аталанта» – «Дженоа» – 4:0;

17.05.25 «Дженоа» – «Аталанта» – 2:3.

Прогноз на матч «Аталанта» – «Дженоа»

«Аталанта» провела ужасный апрель, выиграв всего 1 матч в Серии А и вылетев из Кубка Италии. Чтобы сохранить хотя бы теоретические шансы на попадание в еврокубки, нужно обязательно побеждать «Дженоа», который свои задачи на сезон уже решил. Полагаем, что подопечным Палладино на своем поле по силам уверенно обыграть «грифонов».