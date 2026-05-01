01 мая 2026 16:33
Аталанта - Дженоа
02 мая 2026, суббота 21:45 | Италия. Серия А, 35 турПерейти в онлайн матча
2 апреля в 35-м туре Серии А сыграют «Аталанта» и «Дженоа». Игра в Бергамо начнется в 21:45 (мск).
«Аталанта»
Команда Раффаэле Палладино с 54 очками занимает 7-е место в Серии А. «Аталанта» добыла 14 побед, 12 ничьих и потерпела 8 поражений, разница мячей – 47:32.
Последние результаты:
- 27.04.26 «Кальяри» – «Аталанта» – 3:2;
- 22.04.26 «Аталанта» – «Лацио» – 1:1;
- 18.04.26 «Рома» – «Аталанта» – 1:1.
«Дженоа»
«Дженоа» набрала 39 очков и занимает 14-е место. Подопечные Доменико Кришито добыли 10 побед, 9 ничьих и потерпели 15 поражений, разница мячей – 40:48.
Предыдущие результаты
- 26.04.26 «Дженоа» – «Комо» – 0:2;
- 19.04.26 «Пиза» – «Дженоа» – 1:2;
- 12.04.26 «Дженоа» – «Сассуоло» – 2:1.
Очные встречи
- 21.12.25 «Дженоа» – «Аталанта» – 0:1;
- 03.12.25 «Аталанта» – «Дженоа» – 4:0;
- 17.05.25 «Дженоа» – «Аталанта» – 2:3.
Прогноз на матч «Аталанта» – «Дженоа»
«Аталанта» провела ужасный апрель, выиграв всего 1 матч в Серии А и вылетев из Кубка Италии. Чтобы сохранить хотя бы теоретические шансы на попадание в еврокубки, нужно обязательно побеждать «Дженоа», который свои задачи на сезон уже решил. Полагаем, что подопечным Палладино на своем поле по силам уверенно обыграть «грифонов».
- Прогноз – Ф1 (-1) с кф. 1.95.
- Прогноз на точный счет – 3:1 с кф. 12.00.