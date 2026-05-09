10 мая состоится матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором «Фиорентина» примет «Дженоа». Обе команды находятся во второй половине таблицы и решают задачу сохранения прописки, однако «фиалки» обладают заметным преимуществом в классе и истории личных встреч. Хозяева намерены реабилитироваться перед болельщиками за разгром в Риме, а гости попытаются продлить серию без поражений.

«Фиорентина»

Флорентийцы переживают непростой отрезок. Разгром от «Ромы» (0:4) стал настоящим ударом, однако до этого команда показывала характер: нулевая ничья с «Сассуоло», выездная ничья с «Лечче» (1:1), победа над «Лацио» (1:0) и успех в Лиге конференций против «Кристал Пэлас» (2:1). Безвыигрышная серия в Серии А составляет 3 матча, но дома «Фиорентина» не проигрывает на протяжении 6 встреч – это серьeзный аргумент. Лучший бомбардир Альберт Гудмундссон (9 голов в 41 матче) действует полезно, хотя и не всегда результативно. В последних 5 играх забито 4 мяча (0,80 в среднем), пропущено 6 (1,20).

«Дженоа»

Генуэзцы подходят к матчу после выездной ничьей с «Аталантой» (0:0), которая стала достойным результатом на фоне предыдущих неудач. До этого были домашние поражения от «Комо» (0:2) и «Ювентуса» (0:2), а также победы над «Пизой» (2:1) и «Сассуоло» (2:1). Команда отличается нестабильностью: чередует яркие всплески с откровенно провальными матчами. Лучший снайпер Лоренцо Коломбо (7 голов в 37 матчах) не отличается высокой результативностью. На дистанции 5 игр «Дженоа» забила 4 мяча (0,80 в среднем) и пропустила 6 (1,20). Оборона допускает ошибки в 5 из 7 последних встреч.

Факты о командах:

«Фиорентина»

Без побед в 3 последних матчах Серии А

В среднем: 0,80 забито, 1,20 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает дома в 6 последних встречах

Забивает в 9 последних очных матчах против «Дженоа»

«Дженоа»

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

В среднем: 0,80 забито, 1,20 пропущено (последние 5 игр)

Всего 2 победы в последних 6 турах

Пропускает в 4 из 5 последних выездных матчей

История противостояний

«Фиорентина» не проигрывает в 10 последних очных встречах

«Фиорентина» забивает в 9 последних матчах против «Дженоа»

Последняя встреча: ничья в Генуе (2:2)

Прогноз на матч «Фиорентина» – «Дженоа»

Несмотря на недавний разгром от «Ромы», «Фиорентина» остаeтся явным фаворитом домашней встречи. Команда крайне уверенно действует при своих болельщиках и имеет колоссальное преимущество в истории противостояний с генуэзцами – 10 матчей без поражений. «Дженоа» чередует хорошие игры с провалами, а на выезде стабильно пропускает. Учитывая, что «фиалки» забивают «Дженоа» в 9 последних очных поединках, наиболее вероятным сценарием видится уверенная победа хозяев с как минимум одним забитым мячом.

Рекомендованные ставки: