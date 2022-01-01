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Главная
Серия А 2026/2027
Команды
Дженоа
Состав
€ 141 млн
Дженоа - состав команды
Генуя
Серия А 2026/2027
Стадион:
Луиджи Феррарис
Сайт:
http://www.genoacfc.it
Тренер:
Даниэле Де Росси
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Бейлов Джастин
Вра
28
€ 4 млн
31
Зигрист Бенжамин
Вра
34
€ 0.4 млн
39
Соммарива Даниэле
Вра
29
€ 0.1 млн
99
Franz Stolz
Вра
-
27
Маркандалли Алессандро
Защ
23
€ 14 млн
5
Эстигард Лео
Защ
26
€ 13 млн
22
Васкес Йохан
Защ
27
€ 12 млн
2
Митай Марио
Защ
23
€ 6 млн
16
Драме Коди
Защ
24
€ 3 млн
34
Отоа Себастьян
Защ
22
€ 2.5 млн
3
Эхизибуе Кингсли
Защ
31
€ 2 млн
20
Сабелли Стефано
Защ
33
€ 1.3 млн
25
Траоре Хамед
Пол
26
€ 15 млн
32
Френдруп Мортен
Пол
25
€ 15 млн
8
Бальданци Томмазо
Пол
23
€ 8.5 млн
97
Соу Джибриль
Пол
29
€ 7.5 млн
77
Эллертссон Микаэль Эгилл
Пол
24
€ 6 млн
18
Осмайич Милутин
Пол
27
€ 3 млн
14
Онана Жан
Пол
26
€ 1 млн
75
Gaël Lafont
Пол
-
71
Samuel Wiafe
Пол
-
8
Аморим Алекс
Пол
-
71
Filippo Carbone
Пол
-
11
Franz-Ethan Meichtry
Пол
-
4
Amorim
Пол
-
29
Коломбо Лоренцо
Нап
24
€ 10 млн
9
Витинья
Нап
26
€ 8 млн
92
Эль-Шаарави Стефан
Нап
33
€ 2.4 млн
17
Гавел Элиас
Нап
23
€ 2.2 млн
70
Корне Максвел
Нап
29
€ 2 млн
18
Экубан Калеб
Нап
32
€ 1.2 млн
10
Мессьяс Жуниор
Нап
35
€ 1.1 млн
80
Adam Zulevic
Нап
-
Всего игроков: 33, из них вратарей: 4, защитников: 8, полузащитников: 13, нападающих: 8
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