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  • «Аталанта» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

«Аталанта» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

2 мая, 20:35
Аталанта
02.05.2026, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 35 тур
0 : 0
Завершен
Дженоа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
5
Онест Аганор
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Дженоа
1
Джастин Бейлов
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
22
Йохан Васкес
(К) ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
4
Amorim
ЦП
32
Мортен Френдруп
ЦП
9
Витинья
ЦФ
18
Джефф Эхатор
ЦФ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
10
Лазар Самарджич
АП
8
Марио Пашалич
АП
80
Юнус Муса
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
66
Wedtoin Latif Ouedraogo
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
73
Патрицио Мазини
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
81
Калеб Экубан
ЦФ
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
59
Залевски
42
Скальвини
19
Джимсити
5
Аганор
15
де Рон
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
90
Крстович
9
Скамакка
4-3-3
1
Бейлов
20
Сабелли
27
Маркандалли
22
Васкес
5
Эстигард
77
Эллертссон
4
32
Френдруп
29
Коломбо
18
Эхатор
9
Витинья
19
Джимсити
4
Хин
4
Хин
19
Джимсити
17
Де Кетеларе
10
Самарджич
10
Самарджич
17
Де Кетеларе
15
де Рон
8
Пашалич
8
Пашалич
15
де Рон
77
Дзаппакоста
80
Муса
80
Муса
77
Дзаппакоста
9
Скамакка
18
Распадори
18
Распадори
9
Скамакка
20
Сабелли
3
Мартин
3
Мартин
20
Сабелли
9
Витинья
73
Мазини
73
Мазини
9
Витинья
18
Эхатор
17
Малиновский
17
Малиновский
18
Эхатор
4
10
Мессьяс
10
Мессьяс
4
29
Коломбо
81
Экубан
81
Экубан
29
Коломбо
Остались в запасе
Аталанта
Дженоа
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
66
Wedtoin Latif Ouedraogo
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
70
Максвел Корне
ЛВ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
66
Wedtoin Latif Ouedraogo
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
70
Максвел Корне
ЛВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Аталанта
Точно не сыграют
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
Дженоа
Точно не сыграют
Томмазо Бальданци
АП
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
Статистика матча Аталанта - Дженоа
2
1
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
14
10
Офсайды
1
0
Количество передач
474
321
Сейвы
2
7
Точность передач %
80
68
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.96
0.52
xGP (предотвращенные голы)
1.41
1.41

Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Дженоа», 35-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Дженоа»

«Аталанта» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Дженоа Аталанта
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