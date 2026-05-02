Составы команд
Аталанта
Аталанта
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
59
Залевски
42
Скальвини
19
Джимсити
5
Аганор
15
де Рон
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
90
Крстович
9
Скамакка
4-3-3
1
Бейлов
20
Сабелли
27
Маркандалли
22
Васкес
5
Эстигард
77
Эллертссон
4
32
Френдруп
29
Коломбо
18
Эхатор
9
Витинья
19
Джимсити
4
Хин
4
Хин
19
Джимсити
17
Де Кетеларе
10
Самарджич
10
Самарджич
17
Де Кетеларе
15
де Рон
8
Пашалич
8
Пашалич
15
де Рон
77
Дзаппакоста
80
Муса
80
Муса
77
Дзаппакоста
9
Скамакка
18
Распадори
18
Распадори
9
Скамакка
20
Сабелли
3
Мартин
3
Мартин
20
Сабелли
9
Витинья
73
Мазини
73
Мазини
9
Витинья
18
Эхатор
17
Малиновский
17
Малиновский
18
Эхатор
4
10
Мессьяс
10
Мессьяс
4
29
Коломбо
81
Экубан
81
Экубан
29
Коломбо
Остались в запасе
Аталанта
Дженоа
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
66
Wedtoin Latif Ouedraogo
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
70
Максвел Корне
ЛВ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
66
Wedtoin Latif Ouedraogo
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
70
Максвел Корне
ЛВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Аталанта
Точно не сыграют
Дженоа
Точно не сыграют
Статистика матча Аталанта - Дженоа
2
1
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
14
10
Офсайды
1
0
Количество передач
474
321
Сейвы
2
7
Точность передач %
80
68
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.96
0.52
xGP (предотвращенные голы)
1.41
1.41
Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Дженоа», 35-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Дженоа»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»