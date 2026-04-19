Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Пиза» – «Дженоа»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2026 с коэффициентом 2.05

19 апреля 2026 8:25
Пиза - Дженоа
19 апр. 2026, воскресенье 19:00 | Италия. Серия А, 33 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
ОЗ – да
Сделать ставку

19 апреля в 33-м туре Серии А сыграют «Пиза» и «Дженоа». Матч в Пизе начнется в 19:00 (мск).

«Пиза»

Команда Оскара Хильемарка с 18 очками занимает последнее место в Серии А. «Пиза» добыла 2 победы, 12 ничьих и потерпела 18 поражений, разница мячей – 23:58.

Последние результаты:

  • 10.04.26 «Рома» – «Пиза» – 3:0;
  • 05.04.26 «Пиза» – «Торино» – 0:1;
  • 22.03.26 «Комо» – «Пиза» – 5:0.

«Дженоа»

«Дженоа» набрал 36 очков и занимает 13-е место. Подопечные Доменико Кришито добыли 9 побед, 9 ничьих и потерпели 14 поражений, разница мячей – 38:45.

Предыдущие результаты:

  • 12.04.26 «Дженоа» – «Сассуоло» – 2:1;
  • 06.04.26 «Ювентус» – «Дженоа» – 2:0;
  • 20.03.26 «Дженоа» – «Удинезе» – 0:2.

Очные встречи

  • 03.01.26 «Дженоа» – «Пиза» – 1:1;
  • 28.01.23 «Дженоа» – «Пиза» – 0:0;
  • 28.08.22 «Пиза» – «Дженоа» – 0:1.

Прогноз на матч «Пиза» – «Дженоа»

«Дженоа» практически гарантировал себе место в элите на новый сезон, но для пущей уверенности стоит забрать 3 очка в игре с главным аутсайдером и самой пропускающей командой лиги. «Пизе» лишь чудо поможет сохранить прописку в Серии А, но верится в это с трудом. Тем не менее, пока шансы есть, команда будет биться.

  • Прогноз – «ОЗ – да» с кф. 2.05.
  • Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 6.50.

2.05
ОЗ – да
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Италия. Серия А Дженоа Пиза
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 