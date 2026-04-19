19 апреля в 33-м туре Серии А сыграют «Пиза» и «Дженоа». Матч в Пизе начнется в 19:00 (мск).

«Пиза»

Команда Оскара Хильемарка с 18 очками занимает последнее место в Серии А. «Пиза» добыла 2 победы, 12 ничьих и потерпела 18 поражений, разница мячей – 23:58.

Последние результаты:

10.04.26 «Рома» – «Пиза» – 3:0;

05.04.26 «Пиза» – «Торино» – 0:1;

22.03.26 «Комо» – «Пиза» – 5:0.

«Дженоа»

«Дженоа» набрал 36 очков и занимает 13-е место. Подопечные Доменико Кришито добыли 9 побед, 9 ничьих и потерпели 14 поражений, разница мячей – 38:45.

Предыдущие результаты:

12.04.26 «Дженоа» – «Сассуоло» – 2:1;

06.04.26 «Ювентус» – «Дженоа» – 2:0;

20.03.26 «Дженоа» – «Удинезе» – 0:2.

Очные встречи

03.01.26 «Дженоа» – «Пиза» – 1:1;

28.01.23 «Дженоа» – «Пиза» – 0:0;

28.08.22 «Пиза» – «Дженоа» – 0:1.

Прогноз на матч «Пиза» – «Дженоа»

«Дженоа» практически гарантировал себе место в элите на новый сезон, но для пущей уверенности стоит забрать 3 очка в игре с главным аутсайдером и самой пропускающей командой лиги. «Пизе» лишь чудо поможет сохранить прописку в Серии А, но верится в это с трудом. Тем не менее, пока шансы есть, команда будет биться.