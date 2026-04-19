19 апреля 2026 8:25
Пиза - Дженоа
19 апр. 2026, воскресенье 19:00 | Италия. Серия А, 33 тур
19 апреля в 33-м туре Серии А сыграют «Пиза» и «Дженоа». Матч в Пизе начнется в 19:00 (мск).
«Пиза»
Команда Оскара Хильемарка с 18 очками занимает последнее место в Серии А. «Пиза» добыла 2 победы, 12 ничьих и потерпела 18 поражений, разница мячей – 23:58.
Последние результаты:
- 10.04.26 «Рома» – «Пиза» – 3:0;
- 05.04.26 «Пиза» – «Торино» – 0:1;
- 22.03.26 «Комо» – «Пиза» – 5:0.
«Дженоа»
«Дженоа» набрал 36 очков и занимает 13-е место. Подопечные Доменико Кришито добыли 9 побед, 9 ничьих и потерпели 14 поражений, разница мячей – 38:45.
Предыдущие результаты:
- 12.04.26 «Дженоа» – «Сассуоло» – 2:1;
- 06.04.26 «Ювентус» – «Дженоа» – 2:0;
- 20.03.26 «Дженоа» – «Удинезе» – 0:2.
Очные встречи
- 03.01.26 «Дженоа» – «Пиза» – 1:1;
- 28.01.23 «Дженоа» – «Пиза» – 0:0;
- 28.08.22 «Пиза» – «Дженоа» – 0:1.
Прогноз на матч «Пиза» – «Дженоа»
«Дженоа» практически гарантировал себе место в элите на новый сезон, но для пущей уверенности стоит забрать 3 очка в игре с главным аутсайдером и самой пропускающей командой лиги. «Пизе» лишь чудо поможет сохранить прописку в Серии А, но верится в это с трудом. Тем не менее, пока шансы есть, команда будет биться.
- Прогноз – «ОЗ – да» с кф. 2.05.
- Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 6.50.