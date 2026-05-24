24.05.2026, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
Италия. Серия А, 38 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Лечче
Лечче
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Корри Ндаба
ЛЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
28
Olaf Gorter
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
7
Алекс Сала
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
9
Никола Штулич
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
4-3-2-1
30
Фальконе
25
Галло
44
Габриэль
5
Зиберт
17
Вейга
20
Рамадани
79
Нгом
29
Кулибали
50
Пьеротти
19
Банда
9
Чеддира
3-2-4-1
1
Леали
27
Маркандалли
34
Отоа
19
Зеттерстрем
20
Сабелли
3
Мартин
73
Мазини
4
32
Френдруп
77
Эллертссон
29
Коломбо
20
Рамадани
4
Гашпар
4
Гашпар
20
Рамадани
79
Нгом
16
Гандельман
16
Гандельман
79
Нгом
50
Пьеротти
18
Жан
18
Жан
50
Пьеротти
19
Банда
11
Н'Дри
11
Н'Дри
19
Банда
9
Чеддира
9
Штулич
9
Штулич
9
Чеддира
20
Сабелли
66
66
20
Сабелли
3
Мартин
18
Нортон-Каффи
18
Нортон-Каффи
3
Мартин
4
80
80
4
27
Маркандалли
75
75
27
Маркандалли
Остались в запасе
Лечче
Дженоа
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Корри Ндаба
ЛЗ
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
28
Olaf Gorter
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
7
Алекс Сала
ЦП
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Джастин Бейлов
ВР
22
Йохан Васкес
ЦЗ
74
Mamedi Doucouré
ЦЗ
71
Filippo Carbone
ЦП
19
M. Romano
ЦП
97
Elia Spicuglia
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Корри Ндаба
ЛЗ
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
28
Olaf Gorter
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
7
Алекс Сала
ЦП
73
Франческо Камарда
ЦФ
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Джастин Бейлов
ВР
22
Йохан Васкес
ЦЗ
74
Mamedi Doucouré
ЦЗ
71
Filippo Carbone
ЦП
19
M. Romano
ЦП
97
Elia Spicuglia
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Лечче - Дженоа
2
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
1
6
Нарушения
11
6
Офсайды
3
2
Количество передач
240
510
Сейвы
1
3
Точность передач %
72
84
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.43
0.68
xGP (предотвращенные голы)
0.89
0.89
Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Дженоа», 38-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Дженоа»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»