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  • «Лечче» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026

«Лечче» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026

24 мая, 20:35
Лечче
24.05.2026, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
1 : 0
Завершен
Дженоа
6' Л. Банда
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лечче
30
Владимиро Фальконе
(К) ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
79
Умар Нгом
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
19
Ламек Банда
ПВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Дженоа
1
Никола Леали
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
4
Amorim
ЦП
32
Мортен Френдруп
(К) ЦП
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Лечче
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Корри Ндаба
ЛЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
28
Olaf Gorter
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
7
Алекс Сала
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
9
Никола Штулич
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Джастин Бейлов
ВР
22
Йохан Васкес
ЦЗ
74
Mamedi Doucouré
ЦЗ
66
Wedtoin Latif Ouedraogo
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
80
Jacopo Grossi
ЦП
75
Gaël Lafont
ЦП
71
Filippo Carbone
ЦП
19
M. Romano
ЦП
97
Elia Spicuglia
ЦФ
4-3-2-1
30
Фальконе
25
Галло
44
Габриэль
5
Зиберт
17
Вейга
20
Рамадани
79
Нгом
29
Кулибали
50
Пьеротти
19
Банда
9
Чеддира
3-2-4-1
1
Леали
27
Маркандалли
34
Отоа
19
Зеттерстрем
20
Сабелли
3
Мартин
73
Мазини
4
32
Френдруп
77
Эллертссон
29
Коломбо
20
Рамадани
4
Гашпар
4
Гашпар
20
Рамадани
79
Нгом
16
Гандельман
16
Гандельман
79
Нгом
50
Пьеротти
18
Жан
18
Жан
50
Пьеротти
19
Банда
11
Н'Дри
11
Н'Дри
19
Банда
9
Чеддира
9
Штулич
9
Штулич
9
Чеддира
20
Сабелли
66
66
20
Сабелли
3
Мартин
18
Нортон-Каффи
18
Нортон-Каффи
3
Мартин
4
80
80
4
27
Маркандалли
75
75
27
Маркандалли
Остались в запасе
Лечче
Дженоа
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Корри Ндаба
ЛЗ
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
28
Olaf Gorter
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
7
Алекс Сала
ЦП
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Джастин Бейлов
ВР
22
Йохан Васкес
ЦЗ
74
Mamedi Doucouré
ЦЗ
71
Filippo Carbone
ЦП
19
M. Romano
ЦП
97
Elia Spicuglia
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Корри Ндаба
ЛЗ
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
28
Olaf Gorter
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
7
Алекс Сала
ЦП
73
Франческо Камарда
ЦФ
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Джастин Бейлов
ВР
22
Йохан Васкес
ЦЗ
74
Mamedi Doucouré
ЦЗ
71
Filippo Carbone
ЦП
19
M. Romano
ЦП
97
Elia Spicuglia
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Лечче
Точно не сыграют
Медон Бериша
ЦП
Риккардо Соттиль
ЛВ
Дженоа
Точно не сыграют
Максвел Корне
ЛВ
Жуниор Мессьяс
ПВ
Витинья
ЦФ
Лео Эстигард
ЦЗ
Джефф Эхатор
ЦФ
Калеб Экубан
ЦФ
Томмазо Бальданци
АП
Руслан Малиновский
АП
Жан Онана
ОП
Статистика матча Лечче - Дженоа
2
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
1
6
Нарушения
11
6
Офсайды
3
2
Количество передач
240
510
Сейвы
1
3
Точность передач %
72
84
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.43
0.68
xGP (предотвращенные голы)
0.89
0.89

Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Дженоа», 38-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Дженоа»

«Лечче» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Дженоа Лечче
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