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    Торино - результаты

    Город Турин
    Дивизион Италия-Серия А
    Сайт http://www.torinofc.it
    Стадион Стадио Олимпико
    Тренер Иван Юрич
    Турниры:
    Италия. Серия А (2022/2023)
    24 тур
    		28 февраля, вторник 22:45 Ювентус 4:2 Торино
    23 тур
    		20 февраля, понедельник 22:45 Торино 2:2 Кремонезе
    22 тур
    		10 февраля, пятница 22:45 Милан 1:0 Торино
    21 тур
    		5 февраля, воскресенье 17:00 Торино 1:0 Удинезе
    20 тур
    		28 января, суббота 17:00 Эмполи 2:2 Торино
    19 тур
    		21 января, суббота 22:45 Фиорентина 0:1 Торино
    18 тур
    		15 января, воскресенье 17:00 Торино 0:1 Специя
    17 тур
    		8 января, воскресенье 14:30 Салернитана 1:1 Торино
    16 тур
    		4 января, среда 16:30 Торино 1:1 Верона
    15 тур
    		13 ноября, воскресенье 17:00 Рома 1:1 Торино
    14 тур
    		9 ноября, среда 22:45 Торино 2:0 Сампдория
    13 тур
    		6 ноября, воскресенье 14:30 Болонья 2:1 Торино
    12 тур
    		30 октября, воскресенье 22:45 Торино 2:1 Милан
    11 тур
    		23 октября, воскресенье 13:30 Удинезе 1:2 Торино
    10 тур
    		15 октября, суббота 19:00 Торино 0:1 Ювентус
    9 тур
    		9 октября, воскресенье 13:30 Торино 1:1 Эмполи
    8 тур
    		1 октября, суббота 16:00 Наполи 3:1 Торино
    7 тур
    		17 сентября, суббота 21:45 Торино 0:1 Сассуоло
    6 тур
    		10 сентября, суббота 19:00 Интер 1:0 Торино
    5 тур
    		5 сентября, понедельник 21:45 Торино 1:0 Лечче
    4 тур
    		1 сентября, четверг 21:45 Аталанта 3:1 Торино
    3 тур
    		27 августа, суббота 19:30 Кремонезе 1:2 Торино
    2 тур
    		20 августа, суббота 19:30 Торино 0:0 Лацио
    1 тур
    		13 августа, суббота 21:45 Монца 1:2 Торино
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