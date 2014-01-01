Турниры:
Италия. Серия А (2022/2023)
|24 тур
|28 февраля, вторник
|22:45
|Ювентус
|4:2
|Торино
|23 тур
|20 февраля, понедельник
|22:45
|Торино
|2:2
|Кремонезе
|22 тур
|10 февраля, пятница
|22:45
|Милан
|1:0
|Торино
|21 тур
|5 февраля, воскресенье
|17:00
|Торино
|1:0
|Удинезе
|20 тур
|28 января, суббота
|17:00
|Эмполи
|2:2
|Торино
|19 тур
|21 января, суббота
|22:45
|Фиорентина
|0:1
|Торино
|18 тур
|15 января, воскресенье
|17:00
|Торино
|0:1
|Специя
|17 тур
|8 января, воскресенье
|14:30
|Салернитана
|1:1
|Торино
|16 тур
|4 января, среда
|16:30
|Торино
|1:1
|Верона
|15 тур
|13 ноября, воскресенье
|17:00
|Рома
|1:1
|Торино
|14 тур
|9 ноября, среда
|22:45
|Торино
|2:0
|Сампдория
|13 тур
|6 ноября, воскресенье
|14:30
|Болонья
|2:1
|Торино
|12 тур
|30 октября, воскресенье
|22:45
|Торино
|2:1
|Милан
|11 тур
|23 октября, воскресенье
|13:30
|Удинезе
|1:2
|Торино
|10 тур
|15 октября, суббота
|19:00
|Торино
|0:1
|Ювентус
|9 тур
|9 октября, воскресенье
|13:30
|Торино
|1:1
|Эмполи
|8 тур
|1 октября, суббота
|16:00
|Наполи
|3:1
|Торино
|7 тур
|17 сентября, суббота
|21:45
|Торино
|0:1
|Сассуоло
|6 тур
|10 сентября, суббота
|19:00
|Интер
|1:0
|Торино
|5 тур
|5 сентября, понедельник
|21:45
|Торино
|1:0
|Лечче
|4 тур
|1 сентября, четверг
|21:45
|Аталанта
|3:1
|Торино
|3 тур
|27 августа, суббота
|19:30
|Кремонезе
|1:2
|Торино
|2 тур
|20 августа, суббота
|19:30
|Торино
|0:0
|Лацио
|1 тур
|13 августа, суббота
|21:45
|Монца
|1:2
|Торино