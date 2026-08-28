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«Сассуоло» – «Торино»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Италии 2026/2027

28 августа 2026 10:38
Сассуоло - Торино
29 авг. 2026, суббота 19:30 | Италия. Серия А, 2 тур
Перейти в онлайн матча
3.30
Победа «Торино»
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Матч 2 тура Серии А между «Сассуоло» и «Торино» пройдет 29 августа 2026 года в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Читта-дель-Триколоре». Обе команды неудачно стартовали: хозяева уступили «Аталанте» (1:2), гости проиграли «Милану» (1:2). При этом в очных противостояниях «Торино» имеет преимущество – он не проигрывает «Сассуоло» в пяти последних матчах. Однако «Сассуоло» дома традиционно забивает этому сопернику в шести из восьми последних встреч. Кто же сумеет одержать первую победу в сезоне – хозяева, опирающиеся на атакующий потенциал, или гости, которые редко уступают в этом противостоянии и имеют более надeжную оборону?

Кто победит в матче

«Сассуоло» постарается использовать преимущество своего поля и стабильную атаку, чтобы прервать неудачную серию в матчах с «Торино». Команда забивает в четырeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,40 гола. В очных встречах с «Торино» хозяева также стабильно отличаются – они забивают в шести из восьми последних матчей против этого соперника. Однако оборона «Сассуоло» действует нестабильно – в среднем 1,80 пропущенных мяча за последние пять игр, и они проиграли четыре последних матча в чемпионате. В стартовом туре «Сассуоло» уступил «Аталанте» (1:2), а в Кубке Италии уверенно разгромил «Чезену» (3:0). Домашняя поддержка и атакующий потенциал дают хозяевам шанс, но их уязвимая защита и неудачная история против «Торино» создают риски.

«Торино» подходит к игре с явным психологическим преимуществом над соперником. Команда не проигрывает «Сассуоло» в пяти последних матчах и забивает в пяти из них, что говорит о полной уверенности у чужих ворот. В атаке гости стабильны: они забивают в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр их нападение приносит 1,40 гола – столько же, сколько у хозяев. При этом оборона «Торино» действует значительно надeжнее – всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за последние пять игр, что является одним из лучших показателей в лиге. В стартовом туре они минимально уступили «Милану» (1:2), а в Кубке Италии обыграли «Каррарезе» (1:0). Гости умеют играть на выезде и редко проигрывают «Сассуоло», что делает их серьeзным претендентом на победу.

Итоговый вывод: несмотря на атакующий потенциал «Сассуоло» и домашнюю поддержку, «Торино» имеет более надeжную оборону и успешную историю встреч с этим соперником. Хозяева способны забить, но их защита слишком уязвима, чтобы претендовать на победу. Наиболее вероятный исход – минимальная победа «Торино» с обоюдными голами.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Торино» имеет преимущество: 15 побед против 6 у «Сассуоло», ещe 11 встреч завершились вничью. При этом гости не проигрывают в пяти последних матчах против «Сассуоло» и забивают в пяти из них. Текущая форма «Сассуоло» – четыре поражения подряд в чемпионате, тогда как «Торино» хотя и уступил в стартовом туре, но имеет надeжную оборону и уверенно играет против этого соперника. Очная статистика и класс гостей склоняют чашу весов в пользу «Торино», несмотря на домашний фактор.

Личные встречи
Побед - 5 (20%)
Ничьих - 9 (36%)
Побед - 11 (44%)
29
Забитых мячей
39
1.16
В среднем за матч
1.56
3:1
Крупнейшая победа
5:3
Самый результативный матч
Италия. Серия А, 38 тур
Торино
5 : 3
28.05.2017
Сассуоло
Самая крупная ничья
Италия. Серия А, 5 тур
Сассуоло
3 : 3
23.10.2020
Торино
Италия. Серия А, 2 тур
Сассуоло
2 : 1
29.08.2026
Торино
Италия. Серия А, 36 тур
Торино
2 : 1
08.05.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 16 тур
Сассуоло
0 : 1
21.12.2025
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
1 : 1
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
2 : 1
06.11.2023
Сассуоло
Италия. Серия А, 28 тур
Сассуоло
1 : 1
03.04.2023
Торино
Италия. Серия А, 7 тур
Торино
0 : 1
17.09.2022
Сассуоло
Италия. Серия А, 23 тур
Торино
1 : 1
23.01.2022
Сассуоло
Италия. Серия А, 4 тур
Сассуоло
0 : 1
17.09.2021
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Торино
3 : 2
17.03.2021
Сассуоло
Италия. Серия А, 5 тур
Сассуоло
3 : 3
23.10.2020
Торино
Италия. Серия А, 20 тур
Сассуоло
2 : 1
18.01.2020
Торино
Италия. Серия А, 1 тур
Торино
2 : 1
25.08.2019
Сассуоло
Италия. Серия А, 36 тур
Торино
3 : 2
12.05.2019
Сассуоло
Италия. Серия А, 17 тур
Сассуоло
1 : 1
22.12.2018
Торино
Италия. Серия А, 21 тур
Сассуоло
1 : 1
21.01.2018
Торино
Италия. Серия А, 2 тур
Торино
3 : 0
27.08.2017
Сассуоло
Италия. Серия А, 38 тур
Торино
5 : 3
28.05.2017
Сассуоло
Италия. Серия А, 19 тур
Сассуоло
0 : 0
08.01.2017
Торино
Италия. Серия А, 35 тур
Торино
1 : 3
24.04.2016
Сассуоло
Италия. Серия А, 16 тур
Сассуоло
1 : 1
20.01.2016
Торино
Италия. Серия А, 31 тур
Сассуоло
1 : 1
19.04.2015
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Торино
0 : 1
23.11.2014
Сассуоло
Италия. Серия А, 20 тур
Сассуоло
0 : 2
19.01.2014
Торино
Италия. Серия А, 1 тур
Торино
2 : 0
25.08.2013
Сассуоло
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Сассуоло
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
21
Джей Идзес
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
46
Simone Cinquegrano
ЦЗ
18
Неманья Матич
(К) ОП
17
Василие Аджич
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
7
Кристиан Вольпато
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Кирон Боуи
ЦФ
Главный тренер
Альберто Аквилани
Торино
26
Diego Mascardi
ВР
29
Никколо Фортини
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
10
Никола Влашич
(К) АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
77
Alessio Cacciamani
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Сассуоло
12
Джакомо Саталино
ВР
80
Стефано Турати
ВР
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
25
Бенха Домингес
ЛВ
77
Николас Пьерини
ЛВ
35
Лука Липани
ОП
44
Эдоардо Яннони
ЦП
8
Андреа Гьон
ЦП
55
Кристиан Торстведт
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
14
Gabriel Kulla
ЦФ
Торино
76
Lapo Siviero
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
19
Mattia Pellini
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
25
Алиу Нджи
ЛВ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
17
Сандро Куленович
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
79
Andrea Luongo
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
4-1-1-3-1
49
Мурич
3
Доиг
16
Лейсен
46
21
Идзес
18
Матич
17
Аджич
50
Бакола
7
Вольпато
45
Лорьенте
9
Боуи
4-2-1-3
26
15
Комуццо
23
Коко
15
Джемерт
29
Фортини
66
Гинейтис
21
Фитц-Джим
10
Влашич
77
19
Адамс
18
Симеоне
7
Вольпато
25
Домингес
25
Домингес
7
Вольпато
17
Аджич
55
Торстведт
55
Торстведт
17
Аджич
3
Доиг
33
Обрадор
33
Обрадор
3
Доиг
9
Боуи
10
Берарди
10
Берарди
9
Боуи
18
Матич
35
Липани
35
Липани
18
Матич
15
Джемерт
44
Исмайли
44
Исмайли
15
Джемерт
66
Гинейтис
6
Ильхан
6
Ильхан
66
Гинейтис
18
Симеоне
17
Куленович
17
Куленович
18
Симеоне
19
Адамс
91
Сапата
91
Сапата
19
Адамс
29
Фортини
7
Абухляль
7
Абухляль
29
Фортини
Остались в запасе
Сассуоло
Торино
12
Джакомо Саталино
ВР
80
Стефано Турати
ВР
44
Эдоардо Яннони
ЦП
26
Cas Odenthal
ЦЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
8
Андреа Гьон
ЦП
77
Николас Пьерини
ЛВ
14
Gabriel Kulla
ЦФ
Главный тренер
Альберто Аквилани
76
Lapo Siviero
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
11
Гаэтано Ористанио
АП
18
Фаустино Анджорин
РФ
25
Алиу Нджи
ЛВ
19
Mattia Pellini
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
79
Andrea Luongo
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
80
Стефано Турати
ВР
44
Эдоардо Яннони
ЦП
26
Cas Odenthal
ЦЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
8
Андреа Гьон
ЦП
77
Николас Пьерини
ЛВ
14
Gabriel Kulla
ЦФ
Остались в запасе
76
Lapo Siviero
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
11
Гаэтано Ористанио
АП
18
Фаустино Анджорин
РФ
25
Алиу Нджи
ЛВ
19
Mattia Pellini
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
79
Andrea Luongo
ЦФ
Главный тренер
Альберто Аквилани
Главный тренер
Иньяцио Абате
Сассуоло
Точно не сыграют
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
Даниэль Болока
ЦП
Фали Канде
ЛЗ
Исмаэль Коне
ЦП
Йеферсон Пас
ПЗ
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
Торино
Точно не сыграют
Франко Исраэль
ВР
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Чезаре Казадеи
ЦП
Кристиано Бираги
ЛЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Торино» в основное время. Более надeжная оборона гостей, их успешная история встреч с «Сассуоло» и проблемы хозяев в защите, которые пропускают в среднем 1,80 гола за игру, делают «Торино» фаворитом. «Сассуоло» способен забить, но его оборона вряд ли выдержит давление соперника на протяжении всего матча. Рекомендуемая ставка – победа «Торино» с коэффициентом 3,30. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Италии между «Сассуоло» и «Торино» состоится 29 августа 2026 года в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Читта-дель-Триколоре» и начнется в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч! Футбол 1».

«Сассуоло» – «Торино»: смотреть онлайн.

3.30
Победа «Торино»
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Автор: Гроховский Сергей
Италия. Серия А Торино Сассуоло
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