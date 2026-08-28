Матч 2 тура Серии А между «Сассуоло» и «Торино» пройдет 29 августа 2026 года в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Читта-дель-Триколоре». Обе команды неудачно стартовали: хозяева уступили «Аталанте» (1:2), гости проиграли «Милану» (1:2). При этом в очных противостояниях «Торино» имеет преимущество – он не проигрывает «Сассуоло» в пяти последних матчах. Однако «Сассуоло» дома традиционно забивает этому сопернику в шести из восьми последних встреч. Кто же сумеет одержать первую победу в сезоне – хозяева, опирающиеся на атакующий потенциал, или гости, которые редко уступают в этом противостоянии и имеют более надeжную оборону?

Кто победит в матче

«Сассуоло» постарается использовать преимущество своего поля и стабильную атаку, чтобы прервать неудачную серию в матчах с «Торино». Команда забивает в четырeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,40 гола. В очных встречах с «Торино» хозяева также стабильно отличаются – они забивают в шести из восьми последних матчей против этого соперника. Однако оборона «Сассуоло» действует нестабильно – в среднем 1,80 пропущенных мяча за последние пять игр, и они проиграли четыре последних матча в чемпионате. В стартовом туре «Сассуоло» уступил «Аталанте» (1:2), а в Кубке Италии уверенно разгромил «Чезену» (3:0). Домашняя поддержка и атакующий потенциал дают хозяевам шанс, но их уязвимая защита и неудачная история против «Торино» создают риски.

«Торино» подходит к игре с явным психологическим преимуществом над соперником. Команда не проигрывает «Сассуоло» в пяти последних матчах и забивает в пяти из них, что говорит о полной уверенности у чужих ворот. В атаке гости стабильны: они забивают в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр их нападение приносит 1,40 гола – столько же, сколько у хозяев. При этом оборона «Торино» действует значительно надeжнее – всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за последние пять игр, что является одним из лучших показателей в лиге. В стартовом туре они минимально уступили «Милану» (1:2), а в Кубке Италии обыграли «Каррарезе» (1:0). Гости умеют играть на выезде и редко проигрывают «Сассуоло», что делает их серьeзным претендентом на победу.

Итоговый вывод: несмотря на атакующий потенциал «Сассуоло» и домашнюю поддержку, «Торино» имеет более надeжную оборону и успешную историю встреч с этим соперником. Хозяева способны забить, но их защита слишком уязвима, чтобы претендовать на победу. Наиболее вероятный исход – минимальная победа «Торино» с обоюдными голами.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Торино» имеет преимущество: 15 побед против 6 у «Сассуоло», ещe 11 встреч завершились вничью. При этом гости не проигрывают в пяти последних матчах против «Сассуоло» и забивают в пяти из них. Текущая форма «Сассуоло» – четыре поражения подряд в чемпионате, тогда как «Торино» хотя и уступил в стартовом туре, но имеет надeжную оборону и уверенно играет против этого соперника. Очная статистика и класс гостей склоняют чашу весов в пользу «Торино», несмотря на домашний фактор.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Торино» в основное время. Более надeжная оборона гостей, их успешная история встреч с «Сассуоло» и проблемы хозяев в защите, которые пропускают в среднем 1,80 гола за игру, делают «Торино» фаворитом. «Сассуоло» способен забить, но его оборона вряд ли выдержит давление соперника на протяжении всего матча. Рекомендуемая ставка – победа «Торино» с коэффициентом 3,30. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Италии между «Сассуоло» и «Торино» состоится 29 августа 2026 года в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Читта-дель-Триколоре» и начнется в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч! Футбол 1».