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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Торино
Сассуоло - Торино: обзор матча 17 сентября 2021
Сассуоло
17.09.2021, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 4 тур
0 : 1
Завершен
Торино
83'
М. Пьяца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Торино
90'
+5
Желтая карточка
К. Джиджи
Замена
Г. Дефрель
️️️️
Ф. Джуричич
87'
83'
ГОЛ! 0:1!
М. Пьяца
Пас отдал
Р. Мандрагора
77'
Замена
М. Войвода
️️️️
У. Синго
77'
Замена
Р. Мандрагора
️️️️
Т. Побега
77'
Замена
М. Пьяца
️️️️
Й. Брекало
Замена
А. Харруи
️️️️
Д. Фраттези
75'
Замена
Г. Кирьякопулос
️️️️
Ж. Бога
65'
Замена
Х. Траоре
️️️️
Рожерио
65'
Замена
Д. Скамакка
️️️️
Д. Распадори
65'
64'
Замена
К. Линетти
️️️️
Д. Прат
54'
Желтая карточка
Р. Родригес
52'
Замена
К. Ансальди
️️️️
О. Эйна
35'
Желтая карточка
О. Эйна
12'
Желтая карточка
Бремер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Саша Лукич
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
21
Абду Харруи
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
11
Магнус Варминг
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
33
Даниэле Базелли
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
4-2-3-1
47
Консильи
13
Рожерио
21
Кирикеш
67
Феррари
22
Тольян
16
Фраттези
20
Лопес
13
Бога
31
Джуричич
10
Берарди
18
Распадори
3-2-3-1-1
32
Милинкович-Савич
90
Синго
26
Джиджи
3
Бремер
34
Эйна
15
Родригес
23
Лукич
4
Побега
26
Прат
7
Брекало
19
Санабрия
13
Бога
77
Кирьякопулос
77
Кирьякопулос
13
Бога
16
Фраттези
21
Харруи
21
Харруи
16
Фраттези
13
Рожерио
25
Траоре
25
Траоре
13
Рожерио
18
Распадори
9
Скамакка
9
Скамакка
18
Распадори
31
Джуричич
92
Дефрель
92
Дефрель
31
Джуричич
34
Эйна
14
Ансальди
14
Ансальди
34
Эйна
90
Синго
23
Войвода
23
Войвода
90
Синго
4
Побега
8
Мандрагора
8
Мандрагора
4
Побега
26
Прат
17
Линетти
17
Линетти
26
Прат
7
Брекало
7
Пьяца
7
Пьяца
7
Брекало
Остались в запасе
Сассуоло
Торино
25
Джанлука Пеголо
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
Главный тренер
Алессио Дионизи
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
11
Магнус Варминг
ЛВ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
Остались в запасе
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
11
Магнус Варминг
ЛВ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Сассуоло - Торино
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
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