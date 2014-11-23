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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Сассуоло
Торино - Сассуоло: обзор матча 23 ноября 2014
Торино
23.11.2014, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 12 тур
0 : 1
Завершен
Сассуоло
87'
А. Флоро Флорес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Сассуоло
Замена
Д. Мартинес
️️️️
Б. Перес
90'
+2
87'
ГОЛ! 0:1!
А. Флоро Флорес
Пас отдал
Ш. Врсалько
84'
Замена
С. Таидер
️️️️
М. Бриги
75'
Желтая карточка
Ф. Пелузо
74'
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
Н. Сансоне
74'
Замена
С. Флоккари
️️️️
С. Дзадза
Замена
А. Ночерино
️️️️
Д. Вивес
65'
Желтая карточка
А. Гацци
58'
Замена
А. Фарнеруд
️️️️
Х. Санчес Миньо
46'
45'
+1
Желтая карточка
С. Дзадза
Желтая карточка
Б. Перес
45'
+1
Пенальти не реализован!
Х. Санчес Миньо
30'
28'
Желтая карточка
П. Каннаваро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
4
Маттео Бриги
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Торино
12
Лука Кастеллацци
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
11
Амаури
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
4-5-1
1
Жилле
24
Моретти
15
Глик
52
Максимович
36
Дармиан
33
Перес
7
Эль-Каддури
5
Вивес
14
Гацци
14
Санчес Миньо
27
Квальярелла
4-3-2-1
47
Консильи
24
Врсалько
13
Пелузо
15
Ачерби
28
Каннаваро
4
Бриги
6
Миссироли
4
Маньянелли
10
Берарди
11
Сансоне
11
Дзадза
5
Вивес
23
Ночерино
23
Ночерино
5
Вивес
14
Санчес Миньо
9
Фарнеруд
9
Фарнеруд
14
Санчес Миньо
33
Перес
77
Мартинес
77
Мартинес
33
Перес
4
Бриги
8
Таидер
8
Таидер
4
Бриги
11
Дзадза
10
Флоккари
10
Флоккари
11
Дзадза
11
Сансоне
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
11
Сансоне
Остались в запасе
Торино
Сассуоло
27
Гастон Силва
ЛЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
11
Амаури
ЦФ
Остались в запасе
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Торино - Сассуоло
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Стадио Олимпико
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