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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Сассуоло
Торино - Сассуоло: обзор матча 28 мая 2017
Торино
28.05.2017, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
5 : 3
Завершен
Сассуоло
6'
Л. Бойе
22'
Д. Базелли
45+1'
Л. Де Сильвестри
57'
Я. Фальке
79'
А. Белотти
14'
Г. Дефрель
40'
Г. Дефрель
81'
Г. Дефрель (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Сассуоло
Желтая карточка
Л. Россеттини
90'
+3
81'
ГОЛ с пенальти! 5:3!
Г. Дефрель
ГОЛ! 5:2!
А. Белотти
Пас отдал
Ж. Оби
79'
77'
Замена
П. Иеммелло
️️️️
М. Политано
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Л. Бойе
75'
71'
Замена
П. Лирола
️️️️
М. Гаццола
66'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Д. Бьондини
Замена
Ж. Оби
️️️️
Д. Базелли
66'
ГОЛ! 4:2!
Я. Фальке
Пас отдал
А. Белотти
57'
ГОЛ! 3:2!
Л. Де Сильвестри
Пас отдал
Д. Базелли
45'
+1
Замена
С. Густафсон
️️️️
А. Аква
45'
40'
ГОЛ! 2:2!
Г. Дефрель
Пас отдал
М. Политано
ГОЛ! 2:1!
Д. Базелли
Пас отдал
А. Белотти
22'
Желтая карточка
Л. Бойе
18'
14'
ГОЛ! 1:1!
Г. Дефрель
ГОЛ! 1:0!
Л. Бойе
Пас отдал
Я. Фальке
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
1
Джо Харт
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
18
Африйе Аква
ПП
44
Яго Фальке
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ПП
94
Доменико Берарди
ПВ
21
Маттео Политано
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
16
Саша Лукич
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
51
Лука Антеи
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
20
Альберто Аквилани
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
4-3-1-2
1
Харт
3
Баррека
13
Россеттини
24
Моретти
29
Де Сильвестри
33
Базелли
16
Вальдифиори
18
Аква
44
Фальке
11
Белотти
15
Бойе
4-3-2-1
25
Пеголо
23
Гаццола
28
Каннаваро
15
Ачерби
13
Пелузо
8
Бьондини
4
Маньянелли
8
Сенси
21
Политано
94
Берарди
92
Дефрель
33
Базелли
10
Оби
10
Оби
33
Базелли
18
Аква
11
Густафсон
11
Густафсон
18
Аква
15
Бойе
11
Итурбе
11
Итурбе
15
Бойе
23
Гаццола
14
Лирола
14
Лирола
23
Гаццола
8
Бьондини
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
8
Бьондини
21
Политано
9
Иеммелло
9
Иеммелло
21
Политано
Остались в запасе
Торино
Сассуоло
93
Даниэле Паделли
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
16
Саша Лукич
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
32
Антонио Рагуса
ЛВ
22
Альберто Помини
ВР
51
Лука Антеи
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
16
Саша Лукич
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
Остались в запасе
32
Антонио Рагуса
ЛВ
22
Альберто Помини
ВР
51
Лука Антеи
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Торино - Сассуоло
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рапуано
Стадион:
Стадио Олимпико
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