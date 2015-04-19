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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Торино
Сассуоло - Торино: обзор матча 19 апреля 2015
Сассуоло
19.04.2015, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 31 тур
1 : 1
Завершен
Торино
45+1'
Д. Берарди (П)
58'
Ф. Квальярелла (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Торино
90'
+2
Желтая карточка
М. Баша
Замена
С. Флоккари
️️️️
Д. Берарди
81'
75'
Желтая карточка
А. Фарнеруд
Замена
Н. Сансоне
️️️️
А. Флоро Флорес
71'
70'
Замена
М. Баша
️️️️
М. Бенасси
Замена
Д. Бьондини
️️️️
С. Таидер
62'
Желтая карточка
Ф. Ачерби
61'
58'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Квальярелла
54'
Замена
М. Лопес
️️️️
К. Молинаро
54'
Замена
Б. Перес
️️️️
Д. Мартинес
45'
+3
Желтая карточка
Д. Вивес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Берарди
45'
+1
Желтая карточка
Д. Берарди
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
27
Деян Лазаревич
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Сассуоло
86
Джанмарко Челесте
ВР
22
Альберто Помини
ВР
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
54
Лоренцо Казелли
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
13
Раман Чибса
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Торино
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
33
Бруно Перес
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
4-2-1-3
47
Консильи
3
Лонги
13
Пелузо
15
Ачерби
28
Каннаваро
4
Бриги
8
Таидер
10
Берарди
9
Флоро Флорес
11
Дзадза
27
Лазаревич
3-2-3-2
93
Паделли
15
Глик
83
Бово
24
Моретти
36
Дармиан
3
Молинаро
5
Вивес
9
Фарнеруд
24
Бенасси
27
Квальярелла
77
Мартинес
8
Таидер
8
Бьондини
8
Бьондини
8
Таидер
9
Флоро Флорес
11
Сансоне
11
Сансоне
9
Флоро Флорес
10
Берарди
10
Флоккари
10
Флоккари
10
Берарди
77
Мартинес
33
Перес
33
Перес
77
Мартинес
24
Бенасси
8
Баша
8
Баша
24
Бенасси
3
Молинаро
11
Лопес
11
Лопес
3
Молинаро
Остались в запасе
Сассуоло
Торино
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
54
Лоренцо Казелли
ЦЗ
86
Джанмарко Челесте
ВР
22
Альберто Помини
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
54
Лоренцо Казелли
ЦЗ
86
Джанмарко Челесте
ВР
22
Альберто Помини
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Сассуоло - Торино
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Читта дель Триколоре
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