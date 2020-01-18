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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Торино
Сассуоло - Торино: обзор матча 18 января 2020
Сассуоло
18.01.2020, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 20 тур
2 : 1
Завершен
Торино
61'
Ж. Бога
73'
Д. Берарди
20'
М. Локателли (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Торино
Замена
М. Мюлдюр
️️️️
Д. Берарди
90'
+1
Замена
Ф. Маньянелли
️️️️
Ф. Капуто
88'
79'
Замена
С. Мейте
️️️️
Т. Ринкон
76'
Замена
В. Миллико
️️️️
К. Джиджи
ГОЛ! 2:1!
Д. Берарди
Пас отдал
Ж. Бога
73'
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
Х. Траоре
69'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Бога
Пас отдал
П. Мба Обьянг
61'
60'
Желтая карточка
О. Эйна
Желтая карточка
Д. Тольян
54'
53'
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
С. Верди
42'
Желтая карточка
Т. Ринкон
39'
Желтая карточка
С. Верди
38'
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
Желтая карточка
Г. Кирьякопулос
38'
20'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Локателли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
90
Симоне Верди
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Сассуоло
80
Стефано Турати
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Рожерио
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
Торино
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
4-1-2-2-1
47
Консильи
77
Кирьякопулос
19
Романья
13
Пелузо
22
Тольян
5
Локателли
14
Мба Обьянг
25
Траоре
13
Бога
10
Берарди
9
Капуто
3-2-2-2-1
46
Сиригу
63
Н'Кулу
26
Джиджи
4
Иццо
29
Де Сильвестри
34
Эйна
23
Лукич
8
Ринкон
7
Беренгер
90
Верди
11
Белотти
10
Берарди
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
10
Берарди
9
Капуто
4
Маньянелли
4
Маньянелли
9
Капуто
25
Траоре
31
Джуричич
31
Джуричич
25
Траоре
26
Джиджи
7
Миллико
7
Миллико
26
Джиджи
90
Верди
93
Лаксальт
93
Лаксальт
90
Верди
8
Ринкон
8
Мейте
8
Мейте
8
Ринкон
Остались в запасе
Сассуоло
Торино
80
Стефано Турати
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Рожерио
ЦЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
3
Бремер
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
80
Стефано Турати
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Рожерио
ЦЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
3
Бремер
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Сассуоло - Торино
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
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