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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Сассуоло
Торино - Сассуоло: обзор матча 25 августа 2013
Торино
25.08.2013, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 1 тур
2 : 0
Завершен
Сассуоло
40'
М. Бриги
63'
А. Черчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Сассуоло
85'
Желтая карточка
М. Гаццола
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
А. Черчи
83'
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
81'
79'
Замена
К. Лариби
️️️️
Ф. Маньянелли
72'
Замена
Л. Паволетти
️️️️
Д. Фариас
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
А. Фарнеруд
70'
65'
Желтая карточка
Д. Фариас
65'
Замена
М. Алексе
️️️️
Г. Масуччи
ГОЛ! 2:0!
А. Черчи
Пас отдал
М. Баша
63'
Замена
М. Баша
️️️️
М. Бриги
46'
Желтая карточка
А. Фарнеруд
43'
ГОЛ! 1:0!
М. Бриги
Пас отдал
Ч. Иммобиле
40'
Желтая карточка
К. Глик
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Сассуоло
21
Антонио Розати
ВР
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
27
Ясмин Куртич
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Торино
23
Лис Гомис
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
16
Никола Белломо
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Сассуоло
34
Симоне Перилли
ВР
22
Альберто Помини
ВР
33
Лоренцо Лавероне
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
5
Карим Лариби
ЦП
16
Томмасо Бьянки
ЦП
18
Абас Альхассан
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
11
Мариуш Алексе
ПП
29
Давиде Лодезани
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
3-2-3-2
93
Паделли
24
Моретти
4
Родригес
15
Глик
36
Дармиан
33
Д'Амброзио
4
Бриги
9
Фарнеруд
5
Вивес
9
Иммобиле
7
Черчи
4-3-1-2
21
Розати
23
Гаццола
35
Россини
3
Циглер
20
Терранова
27
Куртич
4
Маньянелли
6
Миссироли
17
Фариас
11
Дзадза
26
Масуччи
4
Бриги
8
Баша
8
Баша
4
Бриги
9
Фарнеруд
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
9
Фарнеруд
7
Черчи
69
Меджиорини
69
Меджиорини
7
Черчи
4
Маньянелли
5
Лариби
5
Лариби
4
Маньянелли
26
Масуччи
11
Алексе
11
Алексе
26
Масуччи
17
Фариас
30
Паволетти
30
Паволетти
17
Фариас
Остались в запасе
Торино
Сассуоло
23
Лис Гомис
ВР
16
Никола Белломо
ЦП
83
Чезаре Бово
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
9
Марсело Ларрондо
АП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
33
Лоренцо Лавероне
ЦЗ
16
Томмасо Бьянки
ЦП
34
Симоне Перилли
ВР
18
Абас Альхассан
ЦП
29
Давиде Лодезани
ЦФ
22
Альберто Помини
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
23
Лис Гомис
ВР
16
Никола Белломо
ЦП
83
Чезаре Бово
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
9
Марсело Ларрондо
АП
Остались в запасе
33
Лоренцо Лавероне
ЦЗ
16
Томмасо Бьянки
ЦП
34
Симоне Перилли
ВР
18
Абас Альхассан
ЦП
29
Давиде Лодезани
ЦФ
22
Альберто Помини
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Торино - Сассуоло
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Стадио Олимпико
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