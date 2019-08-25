Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Сассуоло
Торино - Сассуоло: обзор матча 25 августа 2019
Торино
25.08.2019, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
2 : 1
Завершен
Сассуоло
14'
С. Дзадза
55'
С. Дзадза
69'
Ф. Капуто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Сассуоло
Желтая карточка
С. Дзадза
90'
+2
78'
Желтая карточка
П. Мба Обьянг
Желтая карточка
С. Сиригу
77'
69'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Капуто
ГОЛ! 2:0!
С. Дзадза
Пас отдал
А. Белотти
55'
45'
+3
Желтая карточка
М. Бурабиа
Желтая карточка
Бремер
35'
Желтая карточка
К. Ансальди
24'
ГОЛ! 1:0!
С. Дзадза
Пас отдал
К. Ансальди
14'
11'
Желтая карточка
Марлон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Бремер
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
6
Марлон
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
25
Хамед Траоре
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Торино
21
Антонио Розати
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
17
Энрико Бриньола
ЦФ
3-2-3-2
46
Сиригу
4
Иццо
33
Бонифази
14
Ансальди
3
Бремер
29
Де Сильвестри
33
Базелли
8
Ринкон
23
Лукич
11
Белотти
11
Дзадза
4-1-3-1-1
47
Консильи
22
Тольян
67
Феррари
13
Рожерио
6
Марлон
5
Локателли
25
Траоре
10
Бурабиа
14
Мба Обьянг
13
Бога
9
Капуто
Остались в запасе
Торино
Сассуоло
7
Винченцо Миллико
ЦФ
7
Алекс Беренгер
ПВ
21
Антонио Розати
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
Главный тренер
Иньяцио Абате
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
17
Энрико Бриньола
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
7
Винченцо Миллико
ЦФ
7
Алекс Беренгер
ПВ
21
Антонио Розати
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
17
Энрико Бриньола
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Торино - Сассуоло
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Новости команд
Все
Торино
Сассуоло
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
Вчера, 23:26
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
Вчера, 23:26
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+