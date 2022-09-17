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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Сассуоло
Торино - Сассуоло: обзор матча 17 сентября 2022
Торино
17.09.2022, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 7 тур
0 : 1
Завершен
Сассуоло
90+3'
А. Альварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торино - Сассуоло
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
А. Альварес
Пас отдал
Рожерио
86'
Замена
А. Альварес
️️️️
А. Пинамонти
Желтая карточка
К. Линетти
84'
Замена
Д. Зима
️️️️
К. Джиджи
78'
69'
Желтая карточка
М. Лопес
66'
Замена
К. Торстведт
️️️️
А. Харруи
Замена
️️️️
Н. Радоньич
58'
Замена
О. Эйна
️️️️
В. Лазаро
58'
Замена
А. Санабрия
️️️️
Д. Сек
58'
Желтая карточка
У. Синго
57'
Желтая карточка
В. Лазаро
45'
+1
Желтая карточка
А. Буонджорно
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
23
Саша Лукич
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
45
Никола Влашич
АП
19
Демба Сек
ПВ
Главный тренер
Иван Юрич
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Торино
99
Этрит Бериша
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
8
Мишель Адопо
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Сассуоло
1
Алессандро Руссо
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
9
Агустин Альварес
ЦФ
9
Жанис Антист
ЦФ
3-2-2-3
32
Милинкович-Савич
26
Джиджи
4
Схюрс
4
Буонджорно
19
Лазаро
90
Синго
23
Лукич
17
Линетти
28
Радоньич
45
Влашич
19
Сек
4-3-2-1
47
Консильи
22
Тольян
23
Айхан
67
Феррари
13
Рожерио
16
Фраттези
20
Лопес
21
Харруи
45
Лорьенте
16
Д'Андреа
9
Пинамонти
26
Джиджи
4
Зима
4
Зима
26
Джиджи
19
Лазаро
34
Эйна
34
Эйна
19
Лазаро
19
Сек
19
Санабрия
19
Санабрия
19
Сек
21
Харруи
42
Торстведт
42
Торстведт
21
Харруи
9
Пинамонти
9
Альварес
9
Альварес
9
Пинамонти
Остались в запасе
Торино
Сассуоло
14
Янн Карамо
ЛВ
2
Брайан Байейе
ПЗ
99
Этрит Бериша
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
8
Мишель Адопо
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
1
Алессандро Руссо
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
9
Жанис Антист
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
14
Янн Карамо
ЛВ
2
Брайан Байейе
ПЗ
99
Этрит Бериша
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
8
Мишель Адопо
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
Остались в запасе
1
Алессандро Руссо
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
9
Жанис Антист
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Торино - Сассуоло
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
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