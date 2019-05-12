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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Сассуоло
Торино - Сассуоло: обзор матча 12 мая 2019
Торино
12.05.2019, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 36 тур
3 : 2
Завершен
Сассуоло
56'
А. Белотти
81'
С. Дзадза
82'
А. Белотти
27'
М. Бурабиа
71'
П. Лирола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Сассуоло
90'
+4
Желтая карточка
М. Демирал
87'
Желтая карточка
М. Локателли
ГОЛ! 3:2!
А. Белотти
Пас отдал
Л. Де Сильвестри
82'
ГОЛ! 2:2!
С. Дзадза
Пас отдал
С. Мейте
81'
71'
ГОЛ! 1:2!
П. Лирола
ГОЛ! 1:1!
А. Белотти
Пас отдал
Л. Де Сильвестри
56'
28'
Вторая желтая
М. Бурабиа
27'
ГОЛ! 0:1!
М. Бурабиа
Пас отдал
Ф. Джуричич
26'
Желтая карточка
Д. Феррари
12'
Желтая карточка
М. Бурабиа
Желтая карточка
С. Лукич
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Бремер
ЦЗ
44
Яго Фальке
ПВ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
15
Хума Бабакар
ЦФ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
3-2-3-1-1
46
Сиригу
63
Н'Кулу
24
Моретти
14
Ансальди
4
Иццо
29
Де Сильвестри
8
Мейте
23
Лукич
33
Базелли
7
Беренгер
11
Белотти
4-4-2
47
Консильи
14
Лирола
67
Феррари
13
Пелузо
28
Демирал
4
Маньянелли
10
Бурабиа
8
Сенси
32
Дункан
31
Джуричич
13
Бога
Остались в запасе
Торино
Сассуоло
7
Винченцо Миллико
ЦФ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Бремер
ЦЗ
44
Яго Фальке
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
15
Хума Бабакар
ЦФ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
7
Винченцо Миллико
ЦФ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Бремер
ЦЗ
44
Яго Фальке
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Остались в запасе
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
15
Хума Бабакар
ЦФ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Торино - Сассуоло
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
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