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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Торино
Сассуоло - Торино: обзор матча 03 апреля 2023
Сассуоло
03.04.2023, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 28 тур
1 : 1
Завершен
Торино
36'
А. Пинамонти
66'
А. Санабрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сассуоло - Торино
90'
+5
Желтая карточка
К. Линетти
Замена
К. Торстведт
️️️️
Д. Фраттези
89'
86'
Замена
К. Джиджи
️️️️
Э. Гравийон
86'
Замена
П. Пеллегри
️️️️
А. Санабрия
86'
Замена
М. Войвода
️️️️
Р. Родригес
81'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Н. Радоньич
Замена
Н. Байрами
️️️️
Д. Берарди
77'
Желтая карточка
Д. Фраттези
75'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
А. Пинамонти
74'
Замена
А. Харруи
️️️️
М. Энрике
74'
66'
ГОЛ! 1:1!
А. Санабрия
Пас отдал
В. Лазаро
55'
Замена
В. Лазаро
️️️️
У. Синго
ГОЛ! 1:0!
А. Пинамонти
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
4
Руан
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
7
Матеус Энрике
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
45
Арман Лорьенте
ПВ
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
17
Карол Линетти
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
45
Никола Влашич
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
55
Адриан Каннаваро
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
21
Абду Харруи
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
10
Недим Байрами
АП
42
Кристиан Торстведт
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
9
Агустин Альварес
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
73
Маттео Фиоренца
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Демба Сек
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
4-3-2-1
47
Консильи
13
Рожерио
4
Руан
67
Феррари
22
Тольян
7
Энрике
20
Лопес
16
Фраттези
45
Лорьенте
10
Берарди
9
Пинамонти
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
55
Гравийон
4
Буонджорно
4
Схюрс
90
Синго
15
Родригес
17
Линетти
21
Риччи
45
Влашич
28
Радоньич
19
Санабрия
7
Энрике
21
Харруи
21
Харруи
7
Энрике
10
Берарди
10
Байрами
10
Байрами
10
Берарди
16
Фраттези
42
Торстведт
42
Торстведт
16
Фраттези
9
Пинамонти
92
Дефрель
92
Дефрель
9
Пинамонти
55
Гравийон
26
Джиджи
26
Джиджи
55
Гравийон
90
Синго
19
Лазаро
19
Лазаро
90
Синго
15
Родригес
23
Войвода
23
Войвода
15
Родригес
28
Радоньич
59
Миранчук
59
Миранчук
28
Радоньич
19
Санабрия
9
Пеллегри
9
Пеллегри
19
Санабрия
Остались в запасе
Сассуоло
Торино
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
55
Адриан Каннаваро
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
20
Надир Цортеа
ПВ
9
Агустин Альварес
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
1
Лука Джемелло
ВР
73
Маттео Фиоренца
ВР
2
Брайан Байейе
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
55
Адриан Каннаваро
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
20
Надир Цортеа
ПВ
9
Агустин Альварес
ЦФ
Остались в запасе
1
Лука Джемелло
ВР
73
Маттео Фиоренца
ВР
2
Брайан Байейе
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Сассуоло - Торино
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Читта дель Триколоре
Где смотреть матч:
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