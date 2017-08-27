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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Сассуоло
Торино - Сассуоло: обзор матча 27 августа 2017
Торино
27.08.2017, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 2 тур
3 : 0
Завершен
Сассуоло
44'
А. Белотти
84'
А. Льяич
88'
Ж. Оби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Сассуоло
Желтая карточка
Ж. Оби
90'
+1
ГОЛ! 3:0!
Ж. Оби
Пас отдал
А. Белотти
88'
ГОЛ! 2:0!
А. Льяич
Пас отдал
Я. Фальке
84'
80'
Желтая карточка
А. Рагуса
ГОЛ! 1:0!
А. Белотти
Пас отдал
Л. Де Сильвестри
44'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
21
Маттео Политано
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
18
Африйе Аква
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
77
Николас Пьерини
ЛВ
8
Стефано Сенси
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
4-2-3-1
46
Сиригу
3
Баррека
63
Н'Кулу
24
Моретти
29
Де Сильвестри
8
Ринкон
10
Оби
7
Беренгер
22
Льяич
44
Фальке
11
Белотти
4-3-2-1
47
Консильи
14
Лирола
15
Ачерби
28
Каннаваро
23
Гаццола
32
Дункан
4
Маньянелли
6
Миссироли
21
Политано
94
Берарди
11
Фальчинелли
Остались в запасе
Торино
Сассуоло
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
32
Антонио Рагуса
ЛВ
77
Николас Пьерини
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
Остались в запасе
32
Антонио Рагуса
ЛВ
77
Николас Пьерини
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
Главный тренер
Иньяцио Абате
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Торино - Сассуоло
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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