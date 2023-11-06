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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Сассуоло
Торино - Сассуоло: обзор матча 06 ноября 2023
Торино
06.11.2023, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 11 тур
2 : 1
Завершен
Сассуоло
5'
А. Санабрия
68'
Н. Влашич
18'
К. Торстведт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торино - Сассуоло
90'
+3
Замена
С. Мулаттьери
️️️️
Д. Болока
87'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
А. Лорьенте
86'
Желтая карточка
Д. Берарди
Замена
Н. Радоньич
️️️️
А. Санабрия
83'
Замена
В. Лазаро
️️️️
Р. Белланова
83'
80'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
А. Пинамонти
79'
Замена
К. Вольпато
️️️️
К. Торстведт
ГОЛ! 2:1!
Н. Влашич
Пас отдал
А. Тамез
68'
Желтая карточка
А. Санабрия
54'
46'
Замена
У. Рачич
️️️️
Н. Байрами
Замена
Д. Зима
️️️️
Р. Родригес
44'
18'
ГОЛ! 1:1!
К. Торстведт
Пас отдал
Д. Берарди
Замена
Н. Влашич
️️️️
С. Риччи
9'
ГОЛ! 1:0!
А. Санабрия
Пас отдал
А. Тамез
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
(К)
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
(К)
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
11
Даниэль Болока
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
10
Недим Байрами
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
71
Михай Попа
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
14
Янн Карамо
ЛВ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
45
Никола Влашич
АП
19
Демба Сек
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Сассуоло
28
Алессио Краньо
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
4
Руан
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
35
Лука Липани
ОП
10
Урош Рачич
ОП
7
Кристиан Вольпато
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
19
Самуэле Мулаттьери
ЦФ
4-1-3-2
32
Милинкович-Савич
15
Родригес
23
Войвода
4
Буонджорно
16
Белланова
61
Тамез
20
Илич
17
Линетти
21
Риччи
19
Санабрия
91
Сапата
4-1-3-2
47
Консильи
22
Тольян
6
Эрлич
67
Феррари
6
Винья
11
Болока
45
Лорьенте
10
Байрами
42
Торстведт
9
Пинамонти
10
Берарди
15
Родригес
4
Зима
4
Зима
15
Родригес
16
Белланова
19
Лазаро
19
Лазаро
16
Белланова
21
Риччи
45
Влашич
45
Влашич
21
Риччи
19
Санабрия
28
Радоньич
28
Радоньич
19
Санабрия
10
Байрами
10
Рачич
10
Рачич
10
Байрами
42
Торстведт
7
Вольпато
7
Вольпато
42
Торстведт
45
Лорьенте
70
Кастильехо
70
Кастильехо
45
Лорьенте
9
Пинамонти
92
Дефрель
92
Дефрель
9
Пинамонти
11
Болока
19
Мулаттьери
19
Мулаттьери
11
Болока
Остались в запасе
Торино
Сассуоло
1
Лука Джемелло
ВР
71
Михай Попа
ВР
4
Саба Сазонов
ЦЗ
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
14
Янн Карамо
ЛВ
19
Демба Сек
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
28
Алессио Краньо
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
4
Руан
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
35
Лука Липани
ОП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
1
Лука Джемелло
ВР
71
Михай Попа
ВР
4
Саба Сазонов
ЦЗ
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
14
Янн Карамо
ЛВ
19
Демба Сек
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Остались в запасе
28
Алессио Краньо
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
4
Руан
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
35
Лука Липани
ОП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Торино - Сассуоло
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Мария Соле Феррьери Капути
(Ливорно)
Стадион:
Стадио Олимпико
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