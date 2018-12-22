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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Торино
Сассуоло - Торино: обзор матча 22 декабря 2018
Сассуоло
22.12.2018, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 1
Завершен
Торино
90+2'
Э. Бриньола
55'
А. Белотти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Торино
Желтая карточка
Э. Бриньола
90'
+8
ГОЛ! 1:1!
Э. Бриньола
Пас отдал
П. Лирола
90'
+2
90'
Желтая карточка
С. Лукич
87'
Замена
С. Лукич
️️️️
Д. Базелли
Замена
Ф. Маньянелли
️️️️
С. Сенси
87'
80'
Замена
Я. Фальке
️️️️
С. Дзадза
Замена
Х. Бабакар
️️️️
М. Локателли
77'
76'
Желтая карточка
А. Иццо
Замена
Э. Бриньола
️️️️
Ф. Ди Франческо
70'
Желтая карточка
Рожерио
63'
60'
Замена
Л. Де Сильвестри
️️️️
К. Ансальди
55'
ГОЛ! 0:1!
А. Белотти
Пас отдал
С. Дзадза
45'
Желтая карточка
Т. Ринкон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
6
Марлон
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
Торино
21
Антонио Розати
ВР
3
Бремер
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
20
Симоне Эдера
ЦФ
4-1-2-2-1
47
Консильи
6
Марлон
67
Феррари
13
Рожерио
14
Лирола
5
Локателли
8
Сенси
10
Бурабиа
29
Ди Франческо
94
Берарди
21
Матри
3-2-3-2
1
Ичасо
26
Джиджи
63
Н'Кулу
4
Иццо
34
Эйна
14
Ансальди
8
Мейте
8
Ринкон
33
Базелли
11
Дзадза
11
Белотти
8
Сенси
4
Маньянелли
4
Маньянелли
8
Сенси
5
Локателли
15
Бабакар
15
Бабакар
5
Локателли
29
Ди Франческо
17
Бриньола
17
Бриньола
29
Ди Франческо
14
Ансальди
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
14
Ансальди
33
Базелли
23
Лукич
23
Лукич
33
Базелли
11
Дзадза
44
Фальке
44
Фальке
11
Дзадза
Остались в запасе
Сассуоло
Торино
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
7
Алекс Беренгер
ПВ
21
Антонио Розати
ВР
3
Бремер
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Остались в запасе
7
Алекс Беренгер
ПВ
21
Антонио Розати
ВР
3
Бремер
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Иньяцио Абате
Статистика матча Сассуоло - Торино
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
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