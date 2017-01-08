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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Торино
Сассуоло - Торино: обзор матча 08 января 2017
Сассуоло
08.01.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 0
Завершен
Торино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Торино
Желтая карточка
А. Рагуса
90'
90'
Желтая карточка
Д. Базелли
Желтая карточка
Д. Берарди
85'
84'
Замена
Л. Кастан
️️️️
Э. Моретти
79'
Замена
Д. Базелли
️️️️
Ж. Оби
Замена
А. Матри
️️️️
Ф. Риччи
78'
76'
Желтая карточка
М. Вальдифиори
Замена
Д. Берарди
️️️️
М. Политано
72'
65'
Желтая карточка
А. Белотти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
8
Стефано Сенси
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
11
Федерико Риччи
РФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Торино
1
Джо Харт
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
22
Адем Льяич
АП
24
Марко Бенасси
ПП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
33
Симоне Франкини
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Торино
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
4-1-2-2
47
Консильи
15
Ачерби
5
Летшерт
13
Пелузо
14
Лирола
8
Сенси
32
Рагуса
21
Политано
92
Дефрель
11
Риччи
4-3-2-1
1
Харт
77
Дзаппакоста
13
Россеттини
24
Моретти
3
Баррека
24
Бенасси
16
Вальдифиори
10
Оби
44
Фальке
22
Льяич
11
Белотти
21
Политано
94
Берарди
94
Берарди
21
Политано
11
Риччи
21
Матри
21
Матри
11
Риччи
24
Моретти
25
Кастан
25
Кастан
24
Моретти
10
Оби
33
Базелли
33
Базелли
10
Оби
Остались в запасе
Сассуоло
Торино
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
33
Симоне Франкини
ЦП
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
16
Саша Лукич
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Остались в запасе
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
33
Симоне Франкини
ЦП
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Остались в запасе
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
16
Саша Лукич
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Иньяцио Абате
Статистика матча Сассуоло - Торино
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
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