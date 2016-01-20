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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Торино
Сассуоло - Торино: обзор матча 20 января 2016
Сассуоло
20.01.2016, среда, 22:45
Италия. Серия А, 16 тур
1 : 1
Завершен
Торино
40'
Ф. Ачерби
23'
А. Белотти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Торино
90'
+2
Желтая карточка
А. Аква
Замена
М. Политано
️️️️
Г. Дефрель
88'
Желтая карточка
Ф. Маньянелли
86'
Желтая карточка
Ш. Врсалько
83'
Замена
К. Лариби
️️️️
Д. Бьондини
81'
81'
Замена
Ч. Бово
️️️️
Д. Дзаппакоста
80'
Замена
Д. Базелли
️️️️
М. Бенасси
78'
Желтая карточка
Н. Максимович
Замена
Д. Фальчинелли
️️️️
Д. Берарди
75'
70'
Желтая карточка
К. Глик
58'
Желтая карточка
М. Бенасси
ГОЛ! 1:1!
Ф. Ачерби
40'
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Белотти
Пас отдал
М. Бенасси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
5
Карим Лариби
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
4-3-2-1
47
Консильи
28
Каннаваро
15
Ачерби
13
Пелузо
24
Врсалько
32
Дункан
8
Бьондини
4
Маньянелли
11
Сансоне
94
Берарди
92
Дефрель
3-2-3-2
1
Ичасо
52
Максимович
24
Моретти
15
Глик
77
Дзаппакоста
27
Силва
24
Бенасси
14
Гацци
18
Аква
9
Иммобиле
11
Белотти
8
Бьондини
5
Лариби
5
Лариби
8
Бьондини
92
Дефрель
21
Политано
21
Политано
92
Дефрель
94
Берарди
11
Фальчинелли
11
Фальчинелли
94
Берарди
77
Дзаппакоста
83
Бово
83
Бово
77
Дзаппакоста
24
Бенасси
33
Базелли
33
Базелли
24
Бенасси
Остались в запасе
Сассуоло
Торино
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
93
Даниэле Паделли
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Сассуоло - Торино
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Альберто Бралья
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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