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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Торино
Сассуоло - Торино: обзор матча 19 января 2014
Сассуоло
19.01.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 20 тур
0 : 2
Завершен
Торино
25'
Ч. Иммобиле
49'
М. Бриги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Торино
90'
Замена
П. Тахцидис
️️️️
Д. Вивес
Желтая карточка
А. Лонги
87'
83'
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
А. Черчи
Замена
Э. Глиоцци
️️️️
А. Флоро Флорес
59'
Замена
Р. Пучино
️️️️
Л. Ариаудо
54'
Замена
Д. Фариас
️️️️
Я. Куртич
53'
49'
ГОЛ! 0:2!
М. Бриги
47'
Желтая карточка
К. Глик
34'
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
29'
Замена
М. Баша
️️️️
Э. Моретти
Желтая карточка
Л. Ариаудо
26'
25'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Иммобиле
Желтая карточка
Д. Берарди
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Сассуоло
34
Симоне Перилли
ВР
22
Альберто Помини
ВР
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
16
Карл Валери
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
95
Этторе Глиоцци
ЦФ
32
Марселло Серени
ЦФ
Торино
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
16
Никола Белломо
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
3-2-3-1-1
25
Пеголо
15
Ариаудо
3
Циглер
51
Антеи
3
Лонги
17
Манфредини
4
Маньянелли
13
Чибса
27
Куртич
10
Берарди
9
Флоро Флорес
3-2-3-2
93
Паделли
52
Максимович
15
Глик
24
Моретти
36
Дармиан
32
Масиелло
4
Бриги
9
Фарнеруд
5
Вивес
7
Черчи
9
Иммобиле
9
Флоро Флорес
95
Глиоцци
95
Глиоцци
9
Флоро Флорес
15
Ариаудо
2
Пучино
2
Пучино
15
Ариаудо
27
Куртич
17
Фариас
17
Фариас
27
Куртич
5
Вивес
77
Тахцидис
77
Тахцидис
5
Вивес
24
Моретти
8
Баша
8
Баша
24
Моретти
7
Черчи
69
Меджиорини
69
Меджиорини
7
Черчи
Остались в запасе
Сассуоло
Торино
32
Марселло Серени
ЦФ
34
Симоне Перилли
ВР
22
Альберто Помини
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
16
Карл Валери
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
16
Никола Белломо
ЦП
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
32
Марселло Серени
ЦФ
34
Симоне Перилли
ВР
22
Альберто Помини
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
16
Карл Валери
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
Остались в запасе
16
Никола Белломо
ЦП
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Сассуоло - Торино
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Читта дель Триколоре
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