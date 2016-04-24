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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Сассуоло
Торино - Сассуоло: обзор матча 24 апреля 2016
Торино
24.04.2016, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 3
Завершен
Сассуоло
7'
Б. Перес
2'
Н. Сансоне
75'
Ф. Пелузо
90'
М. Тротта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Сассуоло
90'
Замена
А. Лонги
️️️️
Д. Берарди
90'
ГОЛ! 1:3!
М. Тротта
Пас отдал
А. Лонги
Желтая карточка
Э. Моретти
88'
Желтая карточка
А. Гацци
87'
86'
Замена
М. Тротта
️️️️
Д. Фальчинелли
Замена
М. Лопес
️️️️
Г. Силва
82'
75'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Пелузо
Пас отдал
Д. Берарди
Замена
А. Фарнеруд
️️️️
А. Аква
72'
Замена
М. Бенасси
️️️️
Д. Базелли
71'
70'
Замена
М. Политано
️️️️
Н. Сансоне
21'
Желтая карточка
Ф. Пелузо
ГОЛ! 1:1!
Б. Перес
Пас отдал
Д. Базелли
7'
2'
ГОЛ! 0:1!
Н. Сансоне
Пас отдал
А. Дункан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
33
Бруно Перес
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
94
Доменико Берарди
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
9
Александер Фарнеруд
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
21
Мануэль Феррини
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
37
Жереми Бро
ЦП
20
Федерико Абелли
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
29
Марселло Тротта
ЦФ
4-4-2
93
Паделли
27
Силва
24
Моретти
15
Глик
83
Бово
33
Перес
18
Аква
14
Гацци
33
Базелли
77
Мартинес
11
Белотти
4-2-3-1
47
Консильи
24
Врсалько
15
Ачерби
28
Каннаваро
13
Пелузо
32
Дункан
4
Маньянелли
94
Берарди
7
Пеллегрини
11
Сансоне
11
Фальчинелли
18
Аква
9
Фарнеруд
9
Фарнеруд
18
Аква
33
Базелли
24
Бенасси
24
Бенасси
33
Базелли
27
Силва
11
Лопес
11
Лопес
27
Силва
94
Берарди
3
Лонги
3
Лонги
94
Берарди
11
Сансоне
21
Политано
21
Политано
11
Сансоне
11
Фальчинелли
29
Тротта
29
Тротта
11
Фальчинелли
Остались в запасе
Торино
Сассуоло
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
37
Жереми Бро
ЦП
21
Мануэль Феррини
ЦЗ
20
Федерико Абелли
ЦП
77
Николас Пьерини
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
Остались в запасе
37
Жереми Бро
ЦП
21
Мануэль Феррини
ЦЗ
20
Федерико Абелли
ЦП
77
Николас Пьерини
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Торино - Сассуоло
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Фаббри
(Фаэнца)
Стадион:
Стадио Олимпико
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