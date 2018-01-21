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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Торино
Сассуоло - Торино: обзор матча 21 января 2018
Сассуоло
21.01.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 1
Завершен
Торино
54'
Д. Берарди
26'
Ж. Оби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Торино
Желтая карточка
Э. Гольданига
90'
+2
81'
Желтая карточка
Д. Базелли
Желтая карточка
А. Матри
70'
Желтая карточка
Ф. Ачерби
66'
ГОЛ! 1:1!
Д. Берарди
Пас отдал
А. Дункан
54'
48'
Желтая карточка
Т. Ринкон
Желтая карточка
А. Дункан
39'
26'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Оби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
6
Симоне Миссироли
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
8
Стефано Сенси
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
22
Адем Льяич
АП
6
Умар Садик
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
4-3-2-1
47
Консильи
18
Гольданига
15
Ачерби
13
Пелузо
14
Лирола
6
Миссироли
4
Маньянелли
32
Дункан
32
Рагуса
94
Берарди
11
Фальчинелли
4-3-2-1
46
Сиригу
29
Де Сильвестри
8
Бурдиссо
3
Молинаро
63
Н'Кулу
10
Оби
33
Базелли
8
Ринкон
44
Фальке
7
Беренгер
99
Ньянг
Остались в запасе
Сассуоло
Торино
77
Николас Пьерини
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
22
Адем Льяич
АП
6
Умар Садик
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Остались в запасе
77
Николас Пьерини
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Остались в запасе
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
22
Адем Льяич
АП
6
Умар Садик
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Иньяцио Абате
Статистика матча Сассуоло - Торино
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Читта дель Триколоре
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