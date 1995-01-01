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    Нэшвилл - расписание

    Город Нэшвилл
    Дивизион США-Major League Soccer
    Сайт mls.nashvillesc.com/
    Стадион Ниссан Стэдиум
    Тренер Гэри Смит
    США. МЛС 2023
    2 тур
    		5 марта, воскресенье 03:30 Нью-Йорк Ред Буллз Нэшвилл
    США. МЛС 2023
    4 тур
    		12 марта, воскресенье 04:30 Нэшвилл Монреаль Импакт
    США. МЛС 2023
    5 тур
    		19 марта, воскресенье 02:30 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл
    США. МЛС 2023
    7 тур
    		26 марта, воскресенье 03:30 Нэшвилл Цинциннати
    США. МЛС 2023
    8 тур
    		2 апреля, воскресенье 02:30 Орландо Сити Нэшвилл
    США. МЛС 2023
    10 тур
    		9 апреля, воскресенье 03:30 Нэшвилл Торонто
    США. МЛС 2023
    11 тур
    		16 апреля, воскресенье 02:30 Нью-Йорк Сити Нэшвилл
    США. МЛС 2023
    13 тур
    		23 апреля, воскресенье 03:30 Нэшвилл Лос-Анджелес
    США. МЛС 2023
    13 тур
    		29 апреля, суббота 20:30 Нэшвилл Атланта Юнайтед
    США. МЛС 2023
    15 тур
    		7 мая, воскресенье 03:30 Нэшвилл Чикаго Файр
    США. МЛС 2023
    16 тур
    		14 мая, воскресенье 02:30 Ди Си Юнайтед Нэшвилл
    США. МЛС 2023
    18 тур
    		18 мая, четверг 03:30 Нэшвилл Интер
    США. МЛС 2023
    19 тур
    		21 мая, воскресенье 02:30 Шарлотт Нэшвилл
    США. МЛС 2023
    21 тур
    		29 мая, понедельник 03:30 Нэшвилл Коламбус
    США. МЛС 2023
    24 тур
    		4 июня, воскресенье 03:30 Даллас Нэшвилл
    США. МЛС 2023
    25 тур
    		11 июня, воскресенье 02:30 Торонто Нэшвилл
    США. МЛС 2023
    26 тур
    		18 июня, воскресенье 03:30 Нэшвилл Сент-Луис
    США. МЛС 2023
    26 тур
    		22 июня, четверг 02:30 Монреаль Импакт Нэшвилл
    США. МЛС 2023
    28 тур
    		25 июня, воскресенье 02:30 Коламбус Нэшвилл
    США. МЛС 2023
    30 тур
    		2 июля, воскресенье 03:30 Нэшвилл Ди Си Юнайтед
    США. МЛС 2023
    31 тур
    		9 июля, воскресенье 03:30 Чикаго Файр Нэшвилл
    США. МЛС 2023
    33 тур
    		13 июля, четверг 03:30 Нэшвилл Филадельфия Юнион
    США. МЛС 2023
    33 тур
    		16 июля, воскресенье 02:30 Цинциннати Нэшвилл
    США. МЛС 2023
    35 тур
    		21 августа, понедельник 03:30 Нэшвилл Нью-Инглэнд Революшн
    США. МЛС 2023
    36 тур
    		27 августа, воскресенье 02:30 Атланта Юнайтед Нэшвилл
    США. МЛС 2023
    37 тур
    		31 августа, четверг 02:30 Интер Нэшвилл
    США. МЛС 2023
    39 тур
    		3 сентября, воскресенье 03:30 Нэшвилл Шарлотт
    США. МЛС 2023
    42 тур
    		21 сентября, четверг 03:30 Канзаc Сити Нэшвилл
    США. МЛС 2023
    44 тур
    		24 сентября, воскресенье 05:30 Сан-Хосе Нэшвилл
    США. МЛС 2023
    45 тур
    		1 октября, воскресенье 03:30 Нэшвилл Сиэтл
    США. МЛС 2023
    47 тур
    		5 октября, четверг 03:30 Нэшвилл Орландо Сити
    США. МЛС 2023
    48 тур
    		8 октября, воскресенье 02:30 Филадельфия Юнион Нэшвилл
    США. МЛС 2023
    49 тур
    		22 октября, воскресенье 01:00 Нэшвилл Нью-Йорк Ред Буллз
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