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Нэшвилл - результаты матчей

Нэшвилл
МЛС 2026
Стадион:
Ниссан Стэдиум
Сайт:
http://mls.nashvillesc.com/
Тренер:
Гэри Смит
Состав Статистика Новости Трансферы Результаты Расписание Таблица
13.09 | 02:30
Интер Майами
2 : 2
Нэшвилл
10.09 | 02:30
Торонто
2 : 1
Нэшвилл
05.09 | 02:30
Нью-Йорк Сити
0 : 0
Нэшвилл
30.08 | 03:30
Нэшвилл
4 : 0
Цинциннати
23.08 | 03:30
Нэшвилл
3 : 2
Коламбус
20.08 | 02:30
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 1
Нэшвилл
16.08 | 03:30
Нэшвилл
4 : 1
Интер Майами
02.08 | 02:30
Ди Си Юнайтед
2 : 2
Нэшвилл
26.07 | 02:30
Орландо Сити
1 : 0
Нэшвилл
23.07 | 03:30
Нэшвилл
1 : 0
Монреаль
18.07 | 03:10
Нэшвилл
1 : 0
Атланта Юнайтед
24.05 | 03:30
Нэшвилл
2 : 1
Нью-Йорк Сити
18.05 | 03:00
Нэшвилл
3 : 2
Лос-Анджелес
14.05 | 02:30
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 3
Нэшвилл
10.05 | 04:15
Нэшвилл
2 : 2
Ди Си Юнайтед
03.05 | 02:30
Филадельфия Юнион
0 : 0
Нэшвилл
26.04 | 03:30
Нэшвилл
4 : 2
Шарлотт
19.04 | 02:30
Атланта Юнайтед
0 : 2
Нэшвилл
12.04 | 02:30
Шарлотт
1 : 2
Нэшвилл
05.04 | 03:30
Чикаго Файр
1 : 0
Нэшвилл
22.03 | 01:15
Нэшвилл
5 : 0
Орландо Сити
15.03 | 01:15
Коламбус
0 : 1
Нэшвилл
08.03 | 04:30
Нэшвилл
3 : 1
Миннесота Юнайтед
01.03 | 04:30
Даллас
0 : 0
Нэшвилл
22.02 | 04:30
Нэшвилл
4 : 1
Нью-Инглэнд Революшн
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