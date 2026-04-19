Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Нэшвилл
Атланта Юнайтед - Нэшвилл: обзор матча 19 апреля 2026
Атланта Юнайтед
19.04.2026, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 8 тур
0 : 2
Ответный матч – 18.07.2026
Завершен
Нэшвилл
61'
К. Эспиноса
90+1'
S. Mohammed
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атланта Юнайтед - Нэшвилл
Завершен
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
Shakur Mohammed
90'
+6'
84'
Замена
Shakur Mohammed
️️️️➡️️
Ахмед Касем
84'
Замена
Рид Бейкер-Уайтинг
️️️️➡️️
Энди Нахар
Замена
Cayman Togashi
️️️️➡️️
Эммануэль Латте-Лат
82'
Желтая карточка
Lucas Hoyos
76'
Замена
Саба Лобжанидзе
️️️️➡️️
Ажани Фортюн
74'
Замена
Фафа Пико
️️️️➡️️
Cooper Sanchez
68'
Замена
Педру Амадор
️️️️➡️️
Elías Baez
68'
66'
Замена
Патрик Язбек
️️️️➡️️
Эдвард Тагсет
61'
ГОЛ! 0:1!
Кристиан Эспиноса
Пас отдал
Хани Мухтар
56'
Замена
Алекс Мьюил
️️️️➡️️
Уоррен Мадригаль
55'
Травма
Уоррен Мадригаль
Желтая карточка
Тристан Муюмба
45'
+1
45'
+3'
Показать весь матч
Live: Атланта Юнайтед - Нэшвилл
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 0:2.
90+7'
2-й тайм окончен. Счет 0:2.
90+7'
Shak Mohammed (Нэшвилл) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Lucas Hoyos (Атланта Юнайтед). Проникающий пас делал Алекс Мьюил.
90+6'
Момент не реализован! Матиас Галарса (Атланта Юнайтед). Пас отдал Aleksey Miranchuk.
90+3'
Момент не реализован! Тристан Муюмба (Атланта Юнайтед). Длинный пас отдал Aleksey Miranchuk.
90+3'
Сколько минут добавил судья? 6.
90+1'
Гол! 0:2! Забил Shak Mohammed (Нэшвилл). Ассистент - Хани Мухтар (быстрый проход).
90+1'
Гол! 0:2! Забил Shak Mohammed (Нэшвилл). Ассистент - Хани Мухтар (быстрый проход).
88'
Shak Mohammed отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Атланта Юнайтед.
88'
Мэттью Коркоран отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Атланта Юнайтед.
87'
Момент не реализован! Тристан Муюмба (Атланта Юнайтед). Пас отдал Фафа Пико.
85'
Момент не реализован! Патрик Язбек (Нэшвилл).
85'
Момент не реализован! Патрик Язбек (Нэшвилл).
85'
Патрик Язбек (Нэшвилл) заработал штрафной на своей половине поля.
84'
Замена у команды Нэшвилл. Ахмед Касем ушел, Shak Mohammed вышел.
84'
Замена у команды Нэшвилл. Энди Нахар ушел, Рид Бейкер-Уайтинг вышел.
82'
Замена у команды Атланта Юнайтед. Эммануэль Латте-Лат ушел, Cayman Togashi вышел.
82'
Правила нарушил Педру Амадор (Атланта Юнайтед).
82'
Правила нарушил Педру Амадор (Атланта Юнайтед).
81'
Хани Мухтар (Нэшвилл) сыграл рукой.
79'
Момент не реализован! Фафа Пико (Атланта Юнайтед).
78'
Пауза в матче. Травму получил Aleksey Miranchuk (Атланта Юнайтед).
78'
Aleksey Miranchuk (Атланта Юнайтед) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Brian Schwake (Нэшвилл). Пас отдал Эммануэль Латте-Лат.
77'
Момент не реализован! Мэттью Коркоран (Нэшвилл).
76'
Lucas Hoyos (Атланта Юнайтед) получил желтую карточку за фол.
76'
Правила нарушил Lucas Hoyos (Атланта Юнайтед).
76'
Кристиан Эспиноса (Нэшвилл) заработал штрафной на правом фланге.
74'
Замена у команды Атланта Юнайтед. Ajani Fortune ушел, Саба Лобжанидзе вышел.
72'
Удар заблокирован. Бил Матиас Галарса (Атланта Юнайтед). Ассистент - Тристан Муюмба.
71'
Правила нарушил Алекс Мьюил (Нэшвилл).
68'
Алекс Мьюил (Нэшвилл) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Lucas Hoyos (Атланта Юнайтед). Пас отдал Энди Нахар.
68'
Замена у команды Атланта Юнайтед. Elías Baez ушел, Педру Амадор вышел.
68'
Замена у команды Атланта Юнайтед. Cooper Sanchez ушел, Фафа Пико вышел.
67'
Момент не реализован! Cooper Sanchez (Атланта Юнайтед).
67'
Удар заблокирован. Бил Elías Baez (Атланта Юнайтед). Длинный пас делал Томас Хакоб.
66'
Замена у команды Нэшвилл. Эдвард Тагсет ушел, Патрик Язбек вышел.
64'
Эммануэль Латте-Лат (Атланта Юнайтед) заработал штрафной на своей половине поля.
64'
Правила нарушил Maxwell Woledzi (Нэшвилл).
63'
Удар заблокирован. Бил Хани Мухтар (Нэшвилл). Проникающий пас сделал Энди Нахар.
61'
Гол! 0:1! Забил Кристиан Эспиноса (Нэшвилл). Ассистент - Хани Мухтар (быстрый проход).
60'
Ахмед Касем (Нэшвилл) в офсайде.
59'
Даниэль Ловиц отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Атланта Юнайтед.
58'
Момент не реализован! Хани Мухтар (Нэшвилл). Длинный пас отдал Даниэль Ловиц.
57'
Ajani Fortune (Атланта Юнайтед) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Brian Schwake (Нэшвилл). Пас отдал Стиан Грегерсен.
56'
Замена у команды Нэшвилл. Уоррен Мадригаль ушел, Алекс Мьюил вышел.
56'
Замена у команды Нэшвилл. Уоррен Мадригаль ушел, Алекс Мьюил вышел.
55'
Момент не реализован! Jeisson Palacios (Нэшвилл). Навешивал Кристиан Эспиноса с углового.
53'
Матиас Галарса (Атланта Юнайтед) сыграл рукой.
53'
Удар заблокирован. Бил Уоррен Мадригаль (Нэшвилл). Ассистент - Мэттью Коркоран .
52'
Энди Нахар (Нэшвилл) заработал штрафной на своей половине поля.
52'
Энди Нахар (Нэшвилл) заработал штрафной на правом фланге.
51'
Момент не реализован! Хани Мухтар (Нэшвилл). Пас отдал Эдвард Тагсет.
48'
Пауза в матче. Травму получил Томас Хакоб (Атланта Юнайтед).
47'
Правила нарушил Даниэль Ловиц (Нэшвилл).
47'
Томас Хакоб (Атланта Юнайтед) заработал штрафной на правом фланге.
47'
Матиас Галарса (Атланта Юнайтед) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Brian Schwake (Нэшвилл). Пас отдал Cooper Sanchez .
45'
2-й тайм стартовал.
45+4'
1-й тайм окончен. Счет 0:0.
45+3'
Правила нарушил Мэттью Коркоран (Нэшвилл).
45+3'
Правила нарушил Мэттью Коркоран (Нэшвилл).
45+1'
Тристан Муюмба (Атланта Юнайтед) получил желтую карточку за фол.
45+1'
Хани Мухтар (Нэшвилл) заработал штрафной в атаке.
45+1'
Хани Мухтар (Нэшвилл) заработал штрафной в атаке.
45+1'
Сколько минут добавил судья? 3.
44'
Lucas Hoyos отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Нэшвилл.
44'
Хани Мухтар (Нэшвилл) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Lucas Hoyos (Атланта Юнайтед).
44'
Lucas Hoyos отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Нэшвилл.
43'
Пауза в матче. Травму получил Уоррен Мадригаль (Нэшвилл).
43'
Пауза в матче. Травму получил Уоррен Мадригаль (Нэшвилл).
41'
Хани Мухтар (Нэшвилл) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Lucas Hoyos (Атланта Юнайтед). Пас отдал Кристиан Эспиноса.
39'
Даниэль Ловиц (Нэшвилл) пробил головой по воротам. Сейв сделал Lucas Hoyos (Атланта Юнайтед). Длинный пас делал Кристиан Эспиноса.
39'
Томас Хакоб отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Нэшвилл.
39'
Момент не реализован! Даниэль Ловиц (Нэшвилл). Навешивал Хани Мухтар с углового.
38'
Тристан Муюмба отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Нэшвилл.
34'
Правила нарушил Cooper Sanchez (Атланта Юнайтед).
34'
Уоррен Мадригаль (Нэшвилл) заработал штрафной на своей половине поля.
28'
Правила нарушил Тристан Муюмба (Атланта Юнайтед).
28'
Правила нарушил Тристан Муюмба (Атланта Юнайтед).
28'
Удар заблокирован. Бил Elías Baez (Атланта Юнайтед). Ассистент - Aleksey Miranchuk.
23'
Jeisson Palacios отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Атланта Юнайтед.
21'
Cooper Sanchez (Атланта Юнайтед) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Brian Schwake (Нэшвилл). Пас отдал Ajani Fortune.
18'
Пауза окончена. Матч продолжается.
16'
Пауза в матче. Травму получил Maxwell Woledzi (Нэшвилл).
15'
Энеа Михай отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Нэшвилл.
14'
Момент не реализован! Энди Нахар (Нэшвилл).
14'
Энди Нахар (Нэшвилл) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Lucas Hoyos (Атланта Юнайтед). Проникающий пас делал Кристиан Эспиноса.
11'
Хани Мухтар (Нэшвилл) заработал штрафной на своей половине поля.
11'
Правила нарушил Матиас Галарса (Атланта Юнайтед).
7'
Уоррен Мадригаль (Нэшвилл) в офсайде.
5'
Эммануэль Латте-Лат (Атланта Юнайтед) в офсайде.
5'
Удар заблокирован. Бил Aleksey Miranchuk (Атланта Юнайтед). Длинный пас делал Tomas Jacob.
3'
Правила нарушил Энди Нахар (Нэшвилл).
3'
Матиас Галарса (Атланта Юнайтед) заработал штрафной на своей половине поля.
2'
Правила нарушил Стиан Грегерсен (Атланта Юнайтед).
2'
Уоррен Мадригаль (Нэшвилл) заработал штрафной в атаке.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Атланта Юнайтед
1
Lucas Hoyos
ВР
55
Томас Хакоб
ЦЗ
5
Стиан Грегерсен
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
3
Elías Baez
ЦЗ
8
Тристан Муюмба
ОП
35
Ажани Фортюн
ЦП
48
Cooper Sanchez
ЦП
88
Матиас Галарса
ЦП
59
Алексей Миранчук
(К)
АП
9
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Нэшвилл
4
Jeisson Palacios
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
16
Мэттью Коркоран
ОП
3
Maxwell Woledzi
ЦП
2
Даниэль Ловиц
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
10
Хани Мухтар
(К)
ЦП
11
Ахмед Касем
ПВ
99
Brian Schwake
ЦФ
41
Уоррен Мадригаль
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Атланта Юнайтед
42
Jayden Hibbert
ВР
18
Педру Амадор
ЛЗ
2
Рональд Эрнандес
ЦЗ
6
Хуан Беррокаль
ЦЗ
47
Мэттью Эдвардс
ЦЗ
11
Саба Лобжанидзе
ЦП
28
William Reilly
ЦП
22
Фафа Пико
ЛВ
30
Cayman Togashi
ЦФ
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
22
Джош Бауэр
ЦЗ
8
Патрик Язбек
ЦП
14
Shakur Mohammed
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЛВ
19
Алекс Мьюил
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
17
Woobens Pacius
ЦФ
4-1-3-1-1
1
55
Хакоб
4
Михай
3
5
Грегерсен
8
Муюмба
35
Фортюн
48
88
Галарса
59
Миранчук
9
Латте-Лат
2-1-5-1-2
31
Нахар
4
16
Коркоран
3
7
Эспиноса
20
Тагсет
10
Мухтар
2
Ловиц
11
Касем
41
Мадригаль
99
3
18
Амадор
18
Амадор
3
35
Фортюн
11
Лобжанидзе
11
Лобжанидзе
35
Фортюн
48
22
Пико
22
Пико
48
9
Латте-Лат
30
30
9
Латте-Лат
20
Тагсет
8
Язбек
8
Язбек
20
Тагсет
11
Касем
14
14
11
Касем
31
Нахар
27
Бейкер-Уайтинг
27
Бейкер-Уайтинг
31
Нахар
41
Мадригаль
19
Мьюил
19
Мьюил
41
Мадригаль
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Нэшвилл
42
Jayden Hibbert
ВР
2
Рональд Эрнандес
ЦЗ
6
Хуан Беррокаль
ЦЗ
47
Мэттью Эдвардс
ЦЗ
28
William Reilly
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
1
Joe Willis
ВР
22
Джош Бауэр
ЦЗ
6
Брайан Акоста
ЦП
5
Jack Maher
ЦФ
17
Woobens Pacius
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
42
Jayden Hibbert
ВР
2
Рональд Эрнандес
ЦЗ
6
Хуан Беррокаль
ЦЗ
47
Мэттью Эдвардс
ЦЗ
28
William Reilly
ЦП
Остались в запасе
1
Joe Willis
ВР
22
Джош Бауэр
ЦЗ
6
Брайан Акоста
ЦП
5
Jack Maher
ЦФ
17
Woobens Pacius
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Гэри Смит
Атланта Юнайтед
Точно не сыграют
Серхио Сантос
ЦФ
Мигель Альмирон
ПВ
Стивен Альсате
ЦП
Нэшвилл
Точно не сыграют
Сэм Сарридж
ЦФ
Chris Applewhite
ЦЗ
Статистика матча Атланта Юнайтед - Нэшвилл
2
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
7
Нарушения
11
6
Офсайды
2
2
Количество передач
535
437
Сейвы
6
4
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
0.62
2.17
xGP (предотвращенные голы)
0.18
0.18
Информация о матче
Главный судья:
Аллен Чапман
Стадион:
Мерседес-Бенц
Посещаемость:
36895
Новости команд
Все
Атланта Юнайтед
Нэшвилл
В «Атланте» высказались о продаже Миранчука
26 июня
1
Лапочкин отреагировал на первое в истории ЧМ удаление за прикрытый рукой рот
20 июня
1
Впервые в истории ЧМ удалили за прикрытый рукой рот
20 июня
8
«Советуют не спускаться в метро»: Миранчук рассказал о жизни в США
19 июня
8
Алексей Миранчук признался, что установил мессенджер MAX
19 июня
4
В «Атланте» высказались о продаже Миранчука
26 июня
1
Лапочкин отреагировал на первое в истории ЧМ удаление за прикрытый рукой рот
20 июня
1
Впервые в истории ЧМ удалили за прикрытый рукой рот
20 июня
8
«Советуют не спускаться в метро»: Миранчук рассказал о жизни в США
19 июня
8
Алексей Миранчук признался, что установил мессенджер MAX
19 июня
4
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Месси забил 900-й гол в карьере, «Интер Майами» вылетел из турнира
19 марта
1
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» с Месси не смог забить «Нэшвиллу»
12 марта
Месси вышел на 4-е место в истории по голам со штрафных
2025.07.13 17:24
1
Месси повторил рекорд МЛС и делит 1-е место в гонке бомбардиров
2025.07.13 08:51
1
Месси продлил серию дублей в МЛС до 5 матчей подряд
2025.07.13 08:15
1
Больше новостей
США. МЛС
Все
Текущие
Будущие
США. МЛС, 16 тур
Монреаль
- : -
17.07.2026
Торонто
США. МЛС, 16 тур
Сент-Луис
- : -
17.07.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 16 тур
Чикаго Файр
- : -
17.07.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 16 тур
Сиэтл
- : -
17.07.2026
Портленд
США. МЛС, 16 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
- : -
18.07.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 16 тур
Монреаль
- : -
17.07.2026
Торонто
США. МЛС, 16 тур
Сент-Луис
- : -
17.07.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 16 тур
Сиэтл
- : -
17.07.2026
Портленд
США. МЛС, 16 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
- : -
18.07.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 16 тур
Чикаго Файр
- : -
17.07.2026
Ванкувер Уайткепс
Последние матчи
Все
Атланта Юнайтед
Нэшвилл
США. МЛС, 15 тур
Коламбус
2 : 0
25.05.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 15 тур
Нэшвилл
2 : 1
24.05.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 14 тур
Нэшвилл
3 : 2
18.05.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 14 тур
Орландо Сити
1 : 1
17.05.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 13 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 3
14.05.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 15 тур
Коламбус
2 : 0
25.05.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 14 тур
Орландо Сити
1 : 1
17.05.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 12 тур
Атланта Юнайтед
1 : 2
10.05.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 11 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
03.05.2026
Монреаль
США. МЛС, 10 тур
Торонто
1 : 2
25.04.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 15 тур
Нэшвилл
2 : 1
24.05.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 14 тур
Нэшвилл
3 : 2
18.05.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 13 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 3
14.05.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 12 тур
Нэшвилл
2 : 2
10.05.2026
Ди Си Юнайтед
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/2 финала
Тигрес УАНЛ
1 : 0
06.05.2026
Нэшвилл
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+