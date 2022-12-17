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Президент ФИФА Инфантино отреагировал на смерть Михайловича

17 декабря 2022, 08:35
1

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о том, что Синиша Михайлович умер от лейкемии в 53-летнем возрасте.

«Я глубоко опечален известием о смерти Синиши Михайловича, одного из самых знаменитых футболистов и тренеров Сербии.

На поле его штрафные удары олицетворяли страсть и преданность красоте игры, которые оставили неизгладимое впечатление в мире спорта, и его смерть – большая потеря для всех нас.

Мы выражаем искренние соболезнования его семье и близким в это трудное время», – сказал Инфантино.

  • Будучи футболистом, Михайлович выступал за «Рому», «Сампдорию», «Лацио», «Интер» и сербские клубы.
  • В качестве тренера возглавлял «Болонью», «Катанию», «Фиорентину», «Сампдорию», «Милан», «Торино», «Спортинг» и сборную Сербии.

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Источник: сайт ФИФА
Италия. Серия А Михайлович Синиша Инфантино Джанни
Комментарии (1)
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Вит65
1671295085
Да, очень жаль. Синиша всегда вызывал уважение. Царствие ему Небесное.
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