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    Михайлович станет почетным гражданином Болоньи

    Главному тренеру «Болоньи» Синише Михайловичу будет присвоено звание почетного гражданина города. Церемония с участием мэра Болоньи состоится 17 ноября.

    Серб награждается званием за «особое чувство принадлежности к местному обществу, связанное с важной общественной ролью, которую он играет, и его жизненным опытом по борьбе с болезнями».

    • В 2019 году Михайловичу в болонской клинике сделали трансплантацию костного мозга в связи с лейкемией.
    • Тренер написал в автобиографии, что это был его 2-й день рождения.
    • В октябре Михайлович впервые стал дедушкой.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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