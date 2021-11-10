Михайлович станет почетным гражданином Болоньи

Главному тренеру «Болоньи» Синише Михайловичу будет присвоено звание почетного гражданина города. Церемония с участием мэра Болоньи состоится 17 ноября.

Серб награждается званием за «особое чувство принадлежности к местному обществу, связанное с важной общественной ролью, которую он играет, и его жизненным опытом по борьбе с болезнями».