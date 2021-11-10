Михайлович станет почетным гражданином Болоньи

Главному тренеру «Болоньи» Синише Михайловичу будет присвоено звание почетного гражданина города. Церемония с участием мэра Болоньи состоится 17 ноября.
Серб награждается званием за «особое чувство принадлежности к местному обществу, связанное с важной общественной ролью, которую он играет, и его жизненным опытом по борьбе с болезнями».
- В 2019 году Михайловичу в болонской клинике сделали трансплантацию костного мозга в связи с лейкемией.
- Тренер написал в автобиографии, что это был его 2-й день рождения.
- В октябре Михайлович впервые стал дедушкой.
Источник: La Gazzetta dello Sport