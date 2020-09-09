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    Михайлович: «Коронавирус по сравнению с лейкемией ничто. Это словно глоток холодной воды»

    Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович сравнил коронавирус с лейкемией, восстановление от которой он проходит. Серб заверил, что он в отличной форме.

    «В прошлом году я ежедневно боролся с лейкемией в больнице и вне ее стен. Перенес три курса химиотерапии, трансплантацию костного мозга. После этих испытаний коронавирус – ничто, словно глоток холодной воды.

    Я в отличной форме. Вернулся к ежедневным десятикилометровым пробежкам, тренировкам, нагрузкам. Нормально живу и наслаждаюсь каждым моментом. Намерен заниматься этим и дальше», – цитирует Михайловича Football Italia.

    • Михайлович сообщил о лейкемии в июле 2019 года.
    • В ноябре Синиша был признан тренером года в Сербии.
    • О заражении Михайловича коронавирусом стало известно в августе.

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    Источник: Football Italia

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    09.09.2020 22:55
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