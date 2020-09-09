Михайлович: «Коронавирус по сравнению с лейкемией ничто. Это словно глоток холодной воды»

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович сравнил коронавирус с лейкемией, восстановление от которой он проходит. Серб заверил, что он в отличной форме.

«В прошлом году я ежедневно боролся с лейкемией в больнице и вне ее стен. Перенес три курса химиотерапии, трансплантацию костного мозга. После этих испытаний коронавирус – ничто, словно глоток холодной воды.

Я в отличной форме. Вернулся к ежедневным десятикилометровым пробежкам, тренировкам, нагрузкам. Нормально живу и наслаждаюсь каждым моментом. Намерен заниматься этим и дальше», – цитирует Михайловича Football Italia.