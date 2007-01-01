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    Журналист Скира сообщил о коронавирусе у Михайловича. Тренер болен лейкемией

    Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович заболел коронавирусом. Информацию сообщил Николо Скира.

    В то же время серб болен лейкемией: специалисты утверждают, что сопутствующие диагнозы способствуют более тяжелому течению коронавируса.

    • Михайлович сообщил о лейкемии в июле 2019 года.
    • В ноябре Синиша был признан тренером года в Сербии.
    • Полгода назад 51-летний специалист перенес операцию по трансплантации костного мозга.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +84

      murealbest 2 часа назад

      Дай Бог всё будет хорошо
      Выздоравливай, тренер

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