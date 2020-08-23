Журналист Скира сообщил о коронавирусе у Михайловича. Тренер болен лейкемией

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович заболел коронавирусом. Информацию сообщил Николо Скира.
В то же время серб болен лейкемией: специалисты утверждают, что сопутствующие диагнозы способствуют более тяжелому течению коронавируса.
- Михайлович сообщил о лейкемии в июле 2019 года.
- В ноябре Синиша был признан тренером года в Сербии.
- Полгода назад 51-летний специалист перенес операцию по трансплантации костного мозга.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.