Журналист Скира сообщил о коронавирусе у Михайловича. Тренер болен лейкемией

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович заболел коронавирусом. Информацию сообщил Николо Скира.

В то же время серб болен лейкемией: специалисты утверждают, что сопутствующие диагнозы способствуют более тяжелому течению коронавируса.