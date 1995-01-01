Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    2 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    3 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу

    Михайлович – о лечении лейкемии: «Могу бегать по 10 км, поднимать тяжести, но были моменты, когда я уставал от любого действия»

    Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович рассказал о своей борьбе с лейкемией.

    «Сейчас мне гораздо лучше. Чувствую себя сильнее, чем раньше. Прошло почти семь месяцев с момента пересадки, так что, надеюсь, худшее уже позади. Мне нужен год, чтобы вернуться к нормальной жизни, даже если она будет отличаться от жизней других людей.

    Я могу бегать по 10 км, поднимать тяжести, но были моменты, когда я уставал от любого действия, поэтому важно прислушиваться к своему организму и делать только то, что кажется правильным, а не пытаться геройствовать», – заявил Михайлович.

    • Михайлович сообщил о болезни в июле 2019 года.
    • В ноябре Синиша был признан тренером года в Сербии.
    • Полгода назад 51-летний специалист перенес операцию по трансплантации костного мозга.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:14
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    zigbert
    77137
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru