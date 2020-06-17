Михайлович – о лечении лейкемии: «Могу бегать по 10 км, поднимать тяжести, но были моменты, когда я уставал от любого действия»

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович рассказал о своей борьбе с лейкемией.

«Сейчас мне гораздо лучше. Чувствую себя сильнее, чем раньше. Прошло почти семь месяцев с момента пересадки, так что, надеюсь, худшее уже позади. Мне нужен год, чтобы вернуться к нормальной жизни, даже если она будет отличаться от жизней других людей.

Я могу бегать по 10 км, поднимать тяжести, но были моменты, когда я уставал от любого действия, поэтому важно прислушиваться к своему организму и делать только то, что кажется правильным, а не пытаться геройствовать», – заявил Михайлович.