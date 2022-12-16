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    «Болонья» отменила товарищеский матч в связи со смертью Михайловича

    «Болонья» решила отменить товарищескую встречу против словенской «Горицы». Причина – смерть бывшего главного тренера итальянцев Синиши Михайловича.

    Игра была намечена на 17 декабря, завтра. Вместо матча «Болонья» проведет закрытую тренировку.

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    Источник: официальный сайт «Болоньи»

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