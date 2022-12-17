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    Теннисист Джокович отреагировал на смерть Михайловича

    Бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович оставил пост в связи со смертью бывшего главного тренера сборной Сербии и других команд Синиши Михайловича.

    «Покойся с миром, дорогой Синиша. Мои соболезнования семье Михайловича.

    Спасибо за все, что вы сделали для сербского спорта, а также для Италии. Ваш след неизгладим», – написал Джокович.

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    Источник: твиттер Новака Джоковича

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    17.12.2022 23:23
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