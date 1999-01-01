Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    2 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    3 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?

    Corriere dello Sport: Михайлович предложил Ибрагимовичу «приехать и повеселиться, развлекая всю Италию»

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович близок к переходу в «Болонью», сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

    Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович, который дружит со шведским форвардом, позвонил ему и предложил «приехать и повеселиться, развлекая всю Италию».

    Вариант с «Болоньей» в приоритете у Златана, который примет решение до 10 декабря.

    • В 2006 году и Синиша, и Златан выступали в составе миланского «Интера».
    • В декабре истекает контракт 38-летнего шведа с «Гэлакси».

    Tuttomercatoweb: Ибрагимович намерен перейти в «Болонью» из-за Михайловича


    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:05
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74440
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru