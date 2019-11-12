Corriere dello Sport: Михайлович предложил Ибрагимовичу «приехать и повеселиться, развлекая всю Италию»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович близок к переходу в «Болонью», сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович, который дружит со шведским форвардом, позвонил ему и предложил «приехать и повеселиться, развлекая всю Италию».

Вариант с «Болоньей» в приоритете у Златана, который примет решение до 10 декабря.

В 2006 году и Синиша, и Златан выступали в составе миланского «Интера».

В декабре истекает контракт 38-летнего шведа с «Гэлакси».

Tuttomercatoweb: Ибрагимович намерен перейти в «Болонью» из-за Михайловича



