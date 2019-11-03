Tuttomercatoweb: Ибрагимович намерен перейти в «Болонью» из-за Михайловича

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может вернуться в Серию А
Спортивный директор «Болоньи» Вальтер Сабатини сообщил: «Златан намерен перейти к нам из-за его теплых отношений с Синишей Михайловичем. Мы сделаем все, чтобы этот переход состоялся».
- Ранее у Михайловича была диагностирована лейкемия.
- В 2006 году и Синиша, и Златан выступали в составе миланского «Интера».
- В декабре истекает контракт шведа с «Гэлакси».
Источник: Tuttomercatoweb
Портал с трансферными новостями по итальянским, европейским и южноамериканским командам. Подписчиков в твиттере – более 100 тысяч.