Tuttomercatoweb: Ибрагимович намерен перейти в «Болонью» из-за Михайловича

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может вернуться в Серию А

Спортивный директор «Болоньи» Вальтер Сабатини сообщил: «Златан намерен перейти к нам из-за его теплых отношений с Синишей Михайловичем. Мы сделаем все, чтобы этот переход состоялся».