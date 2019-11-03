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  • Tuttomercatoweb: Ибрагимович намерен перейти в «Болонью» из-за Михайловича

Tuttomercatoweb: Ибрагимович намерен перейти в «Болонью» из-за Михайловича

3 ноября 2019, 07:39
5

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может вернуться в Серию А

Спортивный директор «Болоньи» Вальтер Сабатини сообщил: «Златан намерен перейти к нам из-за его теплых отношений с Синишей Михайловичем. Мы сделаем все, чтобы этот переход состоялся».

  • Ранее у Михайловича была диагностирована лейкемия.
  • В 2006 году и Синиша, и Златан выступали в составе миланского «Интера».
  • В декабре истекает контракт шведа с «Гэлакси».

Источник: Tuttomercatoweb

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Италия. Серия А Болонья Лос-Анджелес Гэлакси Ибрагимович Златан Михайлович Синиша
Комментарии (5)
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Masteralex
1572757079
с его амбициями Больноя это как-то мелковато
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mihail200606
1572763351
Он хочет новых ощущений..? Вылететь во второй дивизион..
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YOUTUBE Our bets
1572773103
Было бы шикарно, если в Наполи, либо обратно в Интер!
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Saracen Jr
1572775518
отличное возвращение в испанию:)
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TOL47
1572778883
С трудом верится, у Болоньи и денег на его запросы ненайдется, хотя он на рекламе наверное больше получает, чем за игру на поле.
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