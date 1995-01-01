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    Tuttomercatoweb: Ибрагимович намерен перейти в «Болонью» из-за Михайловича

    Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может вернуться в Серию А

    Спортивный директор «Болоньи» Вальтер Сабатини сообщил: «Златан намерен перейти к нам из-за его теплых отношений с Синишей Михайловичем. Мы сделаем все, чтобы этот переход состоялся».

    • Ранее у Михайловича была диагностирована лейкемия.
    • В 2006 году и Синиша, и Златан выступали в составе миланского «Интера».
    • В декабре истекает контракт шведа с «Гэлакси».

    Источник: Tuttomercatoweb

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6062

      mihail200606 48 минут назад

      Он хочет новых ощущений..? Вылететь во второй дивизион..

      0
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      Рейтинг: +2106

      Masteralex 2 часа назад

      с его амбициями Больноя это как-то мелковато

      0
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