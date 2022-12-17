«Великий человек, великий игрок». Пирло – о Михайловиче

Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло оставил пост в связи со смертью бывшего главного тренера сборной Сербии и других команд Синиши Михайловича.

«Великий человек, а также великий футболист. Ты всегда показывал себя верным воином. Прощай, Синиша», – написал Пирло.

Синиша Михайлович умер от лейкемии в 53-летнем возрасте.

Будучи футболистом, Михайлович выступал за «Рому», «Сампдорию», «Лацио», «Интер» и сербские клубы.

В качестве тренера возглавлял «Болонью», «Катанию», «Фиорентину», «Сампдорию», «Милан», «Торино», «Спортинг» и сборную Сербии.

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