Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Великий человек, великий игрок». Пирло – о Михайловиче

    Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло оставил пост в связи со смертью бывшего главного тренера сборной Сербии и других команд Синиши Михайловича.

    «Великий человек, а также великий футболист. Ты всегда показывал себя верным воином. Прощай, Синиша», – написал Пирло.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    «Сампдория» отреагировала на смерть Михайловича
    «Болонья» отменила товарищеский матч в связи со смертью Михайловича
    Тошич отреагировал на смерть Михайловича
    Источник: твиттер Андреа Пирло

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:45
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11