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Синиша Михайлович
Материалы
Синиша Михайлович - материалы
Сербия
20 февраля 1969 (57)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
«Я чувствовал себя защищенным в своем мире, мире футбола». Когда футбол и поддержка сильнее смертельной болезни
Синиша Михайлович победил лейкемию.
10.12.2019 12:46
9
Три сенсационных клуба Европы, которые вы не замечаете
Стильные, невезучие, свежие.
01.11.2019 13:15
2
7 свежих историй, которые вы пропустили из-за ЧМ
«Милан» убрали из еврокубков, «Реал» купил украинца, над «Спортингом» снова смеются.
29.06.2018 16:00
23
Исчадие Адем. Почему «Спартаку» нужно бояться прихода Льяича
Адем Льяич проводит классный сезон в «Торино» и может перейти в «Спартак». «Бомбардир» рассказывает, почему покупка скандального игрока может поставить крест на чемпионских амбициях красно-белых.
09.01.2017 10:00
4
Бэйл провоцирует «Атлетико» перед финалом. «Ростов» сотрясают финансовые проблемы. Дайджест событий дня
Муса – в шаге от перехода в «Лестер». Нойштедтер стал россиянином. Джака – игрок «Арсенала». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
25.05.2016 21:00
9
Почему все ненавидят «Милан»
Откровенное вранье руководства, неуважение к тренерам, загубленные карьеры и угробленные таланты – все это нынешний «Милан». «Бомбардир» находит причины и факты, доказывающие, что этот клуб больше нельзя любить.
22.04.2016 09:10
11
Михайлович уволен из «Милана». Неймар выдвинул требования «Барселоне». Дайджест событий дня
Футболисты «Мордовии» не получают зарплату. «Ювентус» и «Реал» договариваются по Морате. В «Лестер» могут перейти игроки «Шахтера». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
12.04.2016 21:10
6
«Рома» - «Милан». Гарсия vs Михайлович
Центральная игра 19-го тура Серии А рискует стать последней для главных тренеров «Ромы» и «Милана». «Бомбардир» рассказывает о том, за счет чего наставники будут исправлять положение и радовать болельщиков.
09.01.2016 19:30
1
Какого тренера пора увольнять. Рейтинг читателей «Бомбардира»
Тренер «Валенсии» Нуну Эшпириту Санту ушел в отставку. Продолжают набирать ход слухи о скором увольнении из «Ромы» Руди Гарсии. «Бомбардир» предлагает своим читателям выбрать наставников, которые должны покинуть свой пост прямо сейчас.
01.12.2015 14:10
11
Спектакль в Борнмуте, отставка Нуну. Главные события европейского уик-энда
Охотничий инстинкт Обамеянга, преображение «Милана» и продолжение скандала с Вальбуэна. «Бомбардир» рассказывает о самом главном, чем запомнились футбольные выходные в Европе.
30.11.2015 14:35
1
16-летний голкипер «Милана» и преображение «Ювентуса». Главные события 9-го тура итальянской Серии А
«Фиорентина» оказалась не готова к роли лидера, «Ювентус» наконец-то сыграл без нервов, «Милан» победил с 16-летним вратарем в основе. «Бомбардир» представляет события, которые внесут 9-ый тур Серии А в историю итальянского футбола.
26.10.2015 09:00
1
«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» и другие суперматчи выходных
Лидеры Примеры схлестнутся в очном противостоянии. Гладбахская «Боруссия» попробует остановить «Шальке». Команда Венгера снова покажет новое лицо. «Бомбардир» рассказывает о том, что интересного подарит нам предстоящий футбольный уик-энд.
25.10.2015 12:00
5
Поражение «Фиорентины» и полтысячи для де Росси. Главные события 8-го тура итальянской Серии А
Второй человек в «Роме» празднует юбилей, «Интер» становится еще богаче, «Фрозиноне» поднимается с колен. «Бомбардир» встречает новый тур чемпионата Италии, который вернулся с перерыва на матчи сборных.
19.10.2015 13:00
День, когда «Милан» остановился. Главные события 7-го тура итальянской Серии А
«Карпи» одержал первую победу, «Фиорентина» стала единоличным лидером чемпионата, а «Милану» надоело подниматься с колен. «Бомбардир» рецензирует все, что увидел новом туре чемпионата Италии.
05.10.2015 15:00
2
«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед», «Бавария» - «Боруссия Д», «Атлетико» - «Реал» и другие суперматчи выходных
ЦСКА попробует прервать неудачную серию в играх с «Динамо». В ливерпульском дерби обозначился неожиданный фаворит. «Бомбардир» рассказывает о том, что интересного подарит нам ближайший футбольный уик-энд.
04.10.2015 09:40
3
1
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Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
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Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
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Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
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Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
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Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
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18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
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Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
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16:51
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